«مرافق الجيزة» ترفع 12 عربة فول من المنطقة الأثرية

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

عربة فول

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 13 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه، وبائع متجول وحالتي تسول

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 13 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه، وبائع متجول وحالتي تسول وتنفيذ حكم جزئي.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات بإجمالي 385 حالة تمثلت في (80 كرسيا– 5 إستاندات– 5 ترابيزات– 15 وتدا حديديا– 80 عرقا خشبيا– 15 قلب شيشة– 3 ثلاجات عرض– ونش– 150 سيخا حديديا– 25 طقطوقة– 12 عربة فول).



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باستمرار الحملات دعمًا لحركة السياحة.







