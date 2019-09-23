24 ساعة التزاما.. شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار»

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

رادار

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3056 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ12 موقفا عشوائيا، وتحرير 29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 1035 مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 5 مخالفات، كما تم حجز 2 دراجة نارية مخالفة

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ12 موقفا عشوائيا، وتحرير 29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 1035 مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 5 مخالفات، كما تم حجز 2 دراجة نارية مخالفة "توك توك" و5 سيارات.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



