سقوط 42 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

حملة أمنية

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، عن ضبط 42 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1895 جرام حشيش - 1170 جراما من مخدر الإستروكس - 437 قرصا مخدرا - 201 جرام هيروين - 50 جرام شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، عن ضبط 42 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1895 جرام حشيش - 1170 جراما من مخدر الإستروكس - 437 قرصا مخدرا - 201 جرام هيروين - 50 جرام شادو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 15 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 10 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" و5 طبنجات، وبندقية آلية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



