الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

الأهلي

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.

في المقابل يدخل فريق سموحة تحت قيادة حسام حسن، المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري الممتاز أمام حامل اللقب الذي يسعى إلى ضربة بداية مميزة تسهل عليه الأمور في المسابقة في ما بعد. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة سموحة والأهلي، حيث يتكون طاقم حكام المباراة

في المقابل يدخل فريق سموحة تحت قيادة حسام حسن، المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري الممتاز أمام حامل اللقب الذي يسعى إلى ضربة بداية مميزة تسهل عليه الأمور في المسابقة في ما بعد.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة سموحة والأهلي، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.



ويعانى الأهلي من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق في مواجهة الزمالك بعد خروج كل من محمود متولي وياسر إبراهيم قلبي الدفاع، واضطر السويسري رينيه فايلر للدفع بكل من حمدي فتحي ومحمد هاني.

