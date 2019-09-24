صداع وغثيان.. تجنب الإفراط في تناول المياه

الكثير من المياه في الجسم يعوق وظائف الكليتين، وبالتالي ستكون الكلى متعبة للغاية، وغير قادرة على إخراج الماء من الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالقيء والغثيان

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أضرار الإفراط في تناول المياه

ينصح دائمًا بشرب كميات كبيرة من المياه، حيث إن الماء يمثل ثلثي حجم الإنسان، كما أنه أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على فاعلية الوظائف الحيوية في الجسم، ويساعد على إعادة ترطيب البشرة، وتخلص الجسم من السموم والنفايات، ويعزز من وظائف الكلى، لذا قلة المياه في الجسم تؤدي إلى العديد من الأمراض، ولكن أثبتت بعض الدراسات أن الإفراط في تناول المياه، قد يؤدي إلى ما يعرف باسم "التسمم بالماء"، وقد ينتج عنه أيصا نقص صوديوم الدم، وذلك حسبما ذكر موقع "stylecraze".

المياه مهمة بشكل كبير لصحة الجسم، لذا ينصح دائمًا بتناول ما يقرب من 8 أكواب من الماء، ولكن وفقًا للعديد من الأبحاث فإن الإفراط في تناول المياه، قد يؤدي إلى الإصابة بـ"تسمم بالماء"، وربما ينتج عنه نقص الصوديوم في الدم، وقد تظهر المضاعفات أيضًا في تدهور وظائف المخ، وقد يصل الأمر للوفاة، فعلى الرغم من