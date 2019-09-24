صداع وغثيان.. تجنب الإفراط في تناول المياه

الكثير من المياه في الجسم يعوق وظائف الكليتين، وبالتالي ستكون الكلى متعبة للغاية، وغير قادرة على إخراج الماء من الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالقيء والغثيان
ينصح دائمًا بشرب كميات كبيرة من المياه، حيث إن الماء يمثل ثلثي حجم الإنسان، كما أنه أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على فاعلية الوظائف الحيوية في الجسم، ويساعد على إعادة ترطيب البشرة، وتخلص الجسم من السموم والنفايات، ويعزز من وظائف الكلى، لذا قلة المياه في الجسم تؤدي إلى العديد من الأمراض، ولكن أثبتت بعض الدراسات أن الإفراط في تناول المياه، قد يؤدي إلى ما يعرف باسم "التسمم بالماء"، وقد ينتج عنه أيصا نقص صوديوم الدم، وذلك حسبما ذكر موقع "stylecraze".
المياه مهمة بشكل كبير لصحة الجسم، لذا ينصح دائمًا بتناول ما يقرب من 8 أكواب من الماء، ولكن وفقًا للعديد من الأبحاث فإن الإفراط في تناول المياه، قد يؤدي إلى الإصابة بـ"تسمم بالماء"، وربما ينتج عنه نقص الصوديوم في الدم، وقد تظهر المضاعفات أيضًا في تدهور وظائف المخ، وقد يصل الأمر للوفاة، فعلى الرغم من
المياه مهمة بشكل كبير لصحة الجسم، لذا ينصح دائمًا بتناول ما يقرب من 8 أكواب من الماء، ولكن وفقًا للعديد من الأبحاث فإن الإفراط في تناول المياه، قد يؤدي إلى الإصابة بـ"تسمم بالماء"، وربما ينتج عنه نقص الصوديوم في الدم، وقد تظهر المضاعفات أيضًا في تدهور وظائف المخ، وقد يصل الأمر للوفاة، فعلى الرغم من أن البالغين لا يتناولون الكميات الكافية من الماء، وقد تصل نسبتهم إلى 50%، فإنهم لا يتفهمون ذلك جيدًا، أو يتصرفون بطريقة خاطئة، من خلال تناول كميات كبيرة من المياه أكثر من حاجة الجسم، إذن ما الكميات المتطلبة للجسم؟ ومتى يصبح الأمر حالة مرضية يجب التعامل معها بحرص شديد؟
ما يلي بعض من الأعراض التي تدل على أنك تفرط في تناول المياه:
1-وضع زجاجة بجانبك
هل تحمل دائمًا زجاجة معك أينما تذهب؟ من المؤكد أن العديد من الأشخاص يقوم بفعل ذلك، في اعتقاد منهم بأن تناول المياه كل دقيقة سيساعد في الحفاظ على صحتهم، ولكن في الواقع يختلف الأمر كثيرًا، إنها تستنفد موصلات الطاقة في جسمك، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.
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2-لا تشعر بالعطش ولكن تستمر في شرب المياه
ربما قرأت في مجلة طبية أنه يجب تناول كميات كبيرة من المياه في اليوم الواحد، من 3 إلى 4 لترات، وبالتالي تجبر نفسك على تناول المياه، حتى وإن لم تكن تشعر بالعطش، ولكن هل تعلم أن الطعام الذي تتناوله أيضًا يحتوي على نسبة كبيرة من المياه، مثل الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والفواكه والخضراوات الورقية، وبالتالي عندما تجبر نفسك على تناول كميات كبيرة من المياه حتى تحقق المعايير المتطلبة "4 لترات"، تصبح كميات المياه في الجسم أكثر من الاحتياج، مما يؤدي إلى حالة مرضية تسمى "فرط السوائل".
3- تعتقد أن البول النقي يدل على صحة جيدة؟
هل تستمر في تناول المياه حتى يصبح لون البول نقيا! عليك أن تفهم جيدًا أن إحدى علامات الجسم الصحي أن يكون لون البول يميل إلى اللون الأصفر الشاحب، وعلى الجانب الآخر فإن البول الصافي هو مؤشر على شرب الكثير من الماء.
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4-الشعور بالصداع
كل من قلة الترطيب وفرط السوائل في الجسم يؤديان إلى صداع، فعند تناول كميات كبيرة من المياه يؤدي ذلك إلى توسع الخلايا الخاصة بك، وتتزايد أيضًا في النمو، كما أن خلايا المخ تتأثر بشكل كبير، ويبدأ المخ بالضغط على الجمجمة، نتيجة لذلك يوجد صداع شديد.
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5-الشعور بالغثيان
الكثير من المياه في الجسم يعوق وظائف الكليتين، وبالتالي ستكون الكلى متعبة للغاية، وغير قادرة على إخراج الماء من الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالقيء والغثيان، إذ عليك بتناول كميات معتدلة من المياه، فالاعتدال دائمًا من الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، لا يعني ذلك أن تمتنع عن تناول المياه، ولكن احرص على تلبية احتياجات جسمك فقط، دون الإفراط.
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