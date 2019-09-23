إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

ماورو إيكاردي

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".

وتابع المهاجم الأرجنتيني: "رغم ذلك بقيت، وسجلت الكثير من الأهداف، لكن كان الوقت قد حان كي أنضم لفريق بإمكانه الفوز بالألقاب". يذكر أن إيكاردي شارك لأول مرة أساسيا مع باريس سان جيرمان، في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني، بالجولة الافتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وخرج إيكاردي من حسابات مدرب

وتابع المهاجم الأرجنتيني: "رغم ذلك بقيت، وسجلت الكثير من الأهداف، لكن كان الوقت قد حان كي أنضم لفريق بإمكانه الفوز بالألقاب".



يذكر أن إيكاردي شارك لأول مرة أساسيا مع باريس سان جيرمان، في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني، بالجولة الافتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وخرج إيكاردي من حسابات مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي تمامًا قبل بداية الموسم، بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.



وارتبط اسم إيكاردي بالانتقال للكثير من الأندية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وكان على رأسها نابولي ويوفنتوس، قبل أن يحسم وجهته بالانتقال معارًا إلى باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.