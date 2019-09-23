رياضة

إيكاردي يكشف عن سبب انتقاله إلى سان جيرمان

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب في اختياره الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث انضم إلى قلعة حديقة الأمراء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقده يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وتحدث إيكاردي لشبكة قنوات "كنال+" الفرنسية قائلا: "حلمت باللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، والحلم أصبح حقيقة، ومع ذلك لم نحقق أي نتائج ولم نفز بأي شيء".
وتابع المهاجم الأرجنتيني: "رغم ذلك بقيت، وسجلت الكثير من الأهداف، لكن كان الوقت قد حان كي أنضم لفريق بإمكانه الفوز بالألقاب". يذكر أن إيكاردي شارك لأول مرة أساسيا مع باريس سان جيرمان، في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني، بالجولة الافتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وخرج إيكاردي من حسابات مدرب
اقرأ المزيد
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
الأهلى -واطلع برة (13)

الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
ايمري تشان ورونالدو

تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.
ايكاردى‎ (3)

إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
ايكاردى

إنتر يرحب برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة بشرط

لم يحسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدُ مستقبله مع فريقه الحالي إنتر، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، وذلك في الوقت الذي خرج فيه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، إلى جانب خروجه من حسابات إدارة النيراتزوري التي منحت رقمه 9، للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم هذا الصيف إلى قلعة السان سيرو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا، لتنتهي آمال إيكاردي في إمكانية البقاء في صفوف إنتر هذا الموسم.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]