أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الأهلي

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.

الأهلي حقق الفوز في 10 مباريات وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، بينما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط. (4-2) هي أكبر نتيجة للأهلي على سموحة في الدوري، وذلك خلال مباراة الدور الثاني من موسم 2016- 2017، أحرزها صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامي ربيعة ومؤمن زكريا هدفين آخرين. نجح لاعبو الأهلي في زيارة

الأهلي حقق الفوز في 10 مباريات وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، بينما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط.



(4-2) هي أكبر نتيجة للأهلي على سموحة في الدوري، وذلك خلال مباراة الدور الثاني من موسم 2016- 2017، أحرزها صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامي ربيعة ومؤمن زكريا هدفين آخرين.



نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك سموحة في 27 مناسبة، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 15 هدفًا في مواجهات الفريقين.



يعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، صاحب أول الأهداف الحمراء في شباك الفريق السكندري في 2010، بينما كان جيرالدو لاعب الفريق الحالي صاحب آخر أهداف الأحمر في مرمى سموحة.



نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في 7 مواجهات أمام سموحة بالدوري، بينما حافظ سموحة على نظافة شباكه في 4 مباريات.