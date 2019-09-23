مسن ينتحر شنقا على باب أسانسير منزله بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

انتحار بالشنق - صورة أرشيفية

أنهى رجل مسن على المعاش حياته شنقا أمام منزله في إحدى العمارات السكنية بمدينة المنصورة، إذ عثر عليه أبناؤه معلقا بقطعة قماش في باب الأسانسير المقابل للشقة، وذلك على أثر مروره بأزمة نفسية حادة أدت إلى الاكتئاب وتردده على الأطباء النفسيين. وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على رجل مسن مشنوقا داخل منزله في شارع حيوي بالمنصورة، مساء أمس الأحد، وسط ذهول سكان العقار.

بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، تبين أنه يدعى "سعد. ش"، 61 عاما، وبالمعاينة تبين أنه مشنوق من رقبته في حبل من القماش، ومعلق في حديد باب الأسانسير أمام شقته بالدور الرابع، ولا يرتدي سوى ملابسه الداخلية وبنطال "ترينج". وبسؤال أقاربه لم يتهموا أحدا، مؤكدين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة، ويتناول أدوية