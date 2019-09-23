جريمة

مسن ينتحر شنقا على باب أسانسير منزله بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
انتحار بالشنق - صورة أرشيفية
انتحار بالشنق - صورة أرشيفية
أنهى رجل مسن على المعاش حياته شنقا أمام منزله في إحدى العمارات السكنية بمدينة المنصورة، إذ عثر عليه أبناؤه معلقا بقطعة قماش في باب الأسانسير المقابل للشقة، وذلك على أثر مروره بأزمة نفسية حادة أدت إلى الاكتئاب وتردده على الأطباء النفسيين. وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على رجل مسن مشنوقا داخل منزله في شارع حيوي بالمنصورة، مساء أمس الأحد، وسط ذهول سكان العقار.
بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، تبين أنه يدعى "سعد. ش"، 61 عاما، وبالمعاينة تبين أنه مشنوق من رقبته في حبل من القماش، ومعلق في حديد باب الأسانسير أمام شقته بالدور الرابع، ولا يرتدي سوى ملابسه الداخلية وبنطال "ترينج". وبسؤال أقاربه لم يتهموا أحدا، مؤكدين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة، ويتناول أدوية
اقرأ المزيد
جواز-سفر

«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (3)

العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.
اسعاف (3)

كان بيتكلم في الموبايل.. سقوط طالب من أعلى برج بالمنصورة

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بإصابات خطيرة وكسور حادة، إثر سقوطه من أعلى الدور التاسع في برج سكني يقطنه مع أسرته في مدينة المنصورة، أثناء حديثه في تليفونه المحمول، حيث اختل توازنه وسقط في "المسقط"، وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول شاب مصاب وفي حالة حرجة إلى المستشفى الدولي، بسبب سقوطه من علو خلف مجمع المحاكم.
شنق

اكتئاب وحبل مشنقة.. ماذا حدث داخل شقة دكرنس بالدقهلية؟

أقدم شاب بالشهادة الإعدادية على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر إصابته بحالة اكتئاب شديدة ودخوله في أزمة نفسية حادة منذ فترة، حيث دخلت والدته الغرفة لإيقاظه وفوجئت به قد فارق الحياة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة دكرنس، يفيد بوصول شاب مراهق مقيم ببندر دكرنس إلى المستشفى جثة هامدة، ويوجد شبهة انتحار.
قطع-اوتار-يد-تلميذ-بالمنصورة

التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]