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مصرع 7 أطفال وإصابة 57 بانهيار فصل دراسي فى كينيا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
انهيار فصل دراسي
انهيار فصل دراسي
لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 57 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ جراء انهيار صفهم الدراسي صباح اليوم الاثنين فور دخولهم الدراسة، بأكاديمية المواهب الثمينة في "داجوريتي" غربي العاصمة الكينية "نيروبي". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الاثنين - إن الحادث وقع في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة 4 بتوقيت جرينتش) لحظة دخول الأطفال إلى المدرسة المصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية.
يذكر أن المتطوعين فى هيئة القديس جون الخيرية البريطانية قدموا خدمات صحية لملايين الأشخاص منذ تأسيسها في 10 يوليو عام 1877، أي قبل نحو 70 عاما من تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.أظهر تقرير حديث حدوث نقص في المدرسين المدربين في كينيا، مما يعوق العملية التعليمية في المدارس.وجاء في التقرير،
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توماس-كوك-للسياحة (2)

البريكست كبدها الخسائر.. «توماس كوك» تعلن إفلاسها

أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية، اليوم الاثنين إفلاسها، بعد أن فشلت في تغطية عجزها المالي لمواصلة تقديم خدماتها لزبائنها، والمجموعة مطالبة بالتنظيم الفوري لعمليات إعادة 600 ألف سائح من زبائنها بينهم 150 ألف سائح بريطاني. واعتبرت الشركة أن بريكسيت ساهم في إغراق الشركة في الديون، بسبب إرجاء الكثير من زبائنها لرحلاتهم. ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون زبون. ويشكل إفلاس الشركة ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.
كاري لام (3)

رئيسة هونج كونج تصالح شعبها: أتعهد بوقف العنف

أكدت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، أن حكومة المنطقة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف العنف والفوضى والحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية العمال، وقالت في كلمة خلال حفل استقبال استضافه اتحاد نقابات عمال هونج كونج، للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، إن أعمال العنف المستمرة لها تأثير كبير على عمل وحياة العمال، مشيرة إلى أنه بفضل الوحدة والعمل الجاد، وبدعم الحكومة المركزية الصينية ستشهد هونج كونج مستقبلا أفضل.
ناقله-.نفط-بريطانيه (2)

بريطانيا تترقب الإفراج عن ناقلتها المحتجزة لدى إيران

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في 19 يوليو، أنه تم إبلاغه بأنه قد يتم إطلاق سراح السفينة في وقت لاحق من اليوم الأحد. وأضاف الرئيس التنفيذي في تصريحات نقلتها الإذاعة السويدية: "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح بأنه يبدو أنهم سيطلقون سراح السفينة في غضون ساعات قليلة؛ لذلك نحن نفهم أن القرار السياسي بشأن الإفراج عن السفينة قد اتّخذ". كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، قال إن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة سيتم إطلاقها في غضون أيام قليلة.
الكنيست-الإسرائيلي

الرئيس الإسرائيلي يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة

يستعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، لبدء مشاورات مع الأحزاب التي نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، للتباحث معها بخصوص مرشحها لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وينتظر أن يلتقي ريفلين اليوم مع ممثلي "أزرق أبيض" والليكود والقائمة العربية المشتركة وحزب شاس الشرقي المتدين و"إسرائيل بيتنا"، حزب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وسيواصل ريفلين مشاوراته يوم غد الإثنين، على أن يقوم بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة حتى نهاية الأسبوع.
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أطفال-في-مدارس

مدارس الإسكندرية في مرمى الأزمات قبل بدء الدراسة

ساعات قليلة ويهل علينا عام دراسي جديد وسط آمال مختلفة ومتنوعة لكل طالب مشتركة فى تحقيق النجاح ومبنية على التعب والاجتهاد لتحقيق ما يصبو إليه الجميع، بينما يكون أولياء الأمور هم الأكثر معاناة ومثابرة لدعم أبنائهم حتى يتحقق هذا النجاح، وفي المقابل هناك دور على مسؤولي التربية والتعليم للإسهام في الخروج بالعام الدراسي على أفضل ما يكون والتغلب على المشكلات المتكررة فى كل عام، والتي تكون سببا رئيسيا في بث القلق لدى الجميع، وفي الإسكندرية هناك ثالوث خطر يهدد السنة الدراسية يتمثل فى "الكثافة الطلابية والكتب المدرسية والقمامة".
الرئيس-السيسى

السيسي: نولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار إفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شفهية من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات؛ فضلا عن التشاور والتنسيق تجاه سبل القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، ونقل الرسالة مامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا، خلال استقبال السيسي له، اليوم الثلاثاء. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى كوندي، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة السيسي إلى كوناكري في أبريل الماضي.
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (3)

انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: نستمر في التعاون مع اليابان لتحقيق طموحات إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد الإفريقي سيستمر في التعاون والتنسيق مع اليابان وكافة الشركاء المنظمين لـ"تيكاد" لضمان تنفيذ مخرجات القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الإفريقية، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية ملقاة على عاتقنا للبناء على ما تحقق من تطور وتقدم في الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والعمل سويا لتعزيز تلك الشراكة لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الإفريقية، وملكية دولها لأجندتها التنموية؛ خاصة وأن شعوبنا وأبناءنا داخل وخارج القارة الإفريقية ينظرون إلى قمتنا آملين أن تنجز الكثير.
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