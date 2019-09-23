جريمة

مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
مباحث التموين
مباحث التموين
حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 92 قضية تموينية تنوعت ما بين 31 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 22 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى ضبط 15 بائعا متجولا. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 42 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

24 ساعة التزاما.. شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار»

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3056 مخالفة مرورية متنوعة.
عربية-فول

«مرافق الجيزة» ترفع 12 عربة فول من المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
شنطة

حقيبة سوداء تثير الذعر في الدقي.. والسر «بوكيه ورد»

أثارت حقيبة سامسونايت سوداء اللون، الذعر في شارع مصدق بالدقي في محافظة الجيزة، وسط مخاوف من وجود عبوة ناسفة بداخلها، وتم إبلاغ النجدة، التي قامت بإرسال إشارة عاجلة إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تفيد بقيام سيدة ورجل بترك حقيبة سفر أمام أحد المحلات التجارية في شارع مصدق، ويشبه في كونه عبوة ناسفة، وعلى الفور وصلت قوة من الحماية المدنية مدعومة بخبراء المفرقعات، إلى الموقع، وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي، وأنهم عثروا في داخل الحقيبة على متعلقات شخصية وأوراق وبوكيه ورد، وتم تسليم الحقيبة لقسم الدقي.
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

مباحث التموين تضبط 9 قضايا غش تجاري في الجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
منفذ-بيع-سلع-التموين (1)

ضبط 98 قضية تموينية في الجيزة خلال 24 ساعة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 23 مخبزا مخالفا في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

مباحث التموين تضبط 12 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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