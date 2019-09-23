مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

مباحث التموين

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 92 قضية تموينية تنوعت ما بين 31 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 22 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى ضبط 15 بائعا متجولا. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات