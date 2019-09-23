السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

تحرير:أحمد الزغبي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

محكمة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه أول أن وراء ارتكاب الواقعة "م. س"، 23 عاما، عامل، حيث إنه حال وجود المجني عليهما "ج. أ"، و"ك. م"، 7 سنوات، فى شاطئ السرايا العام للتنزه، استغل المتهم بعدهما عن أعين أسرتهما، فجردهما بالقوة من ملابسهما وأمسك بأماكن العفة لديهما وهتك عرضهما، وتمكن رواد الشاطئ من ضبطه. وأضافت