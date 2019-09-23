جريمة

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

تحرير:أحمد الزغبي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه أول أن وراء ارتكاب الواقعة "م. س"، 23 عاما، عامل، حيث إنه حال وجود المجني عليهما "ج. أ"، و"ك. م"، 7 سنوات، فى شاطئ السرايا العام للتنزه، استغل المتهم بعدهما عن أعين أسرتهما، فجردهما بالقوة من ملابسهما وأمسك بأماكن العفة لديهما وهتك عرضهما، وتمكن رواد الشاطئ من ضبطه. وأضافت
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جواز-سفر

«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.
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إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
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قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
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مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزير، بالسجن 3 سنوات على "هـ. س" عامل؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. م" ربة منزل، حال سيرها في الطريق العام. وتعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بأنه تم إلقاء القبض على عامل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
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الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
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