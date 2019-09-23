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رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
ارتفاع الأمواج - أرشيفية
ارتفاع الأمواج - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 21 31دمنهور 22 30الإسكندرية 24 28بلطيم 24 28مطروح 23
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تدريب عابر

تنفيذ تدريب «مصري - فرنسي» في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
طقس-خريف (2)

اليوم الإثنين.. الاعتدال الخريفي في مصر

اليوم ( الإثنين) فى تمام الساعة التاسعة صباحا، 50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، تقع لحظة الاعتدال الخريفى فى مصر ودول المنطقة العربية ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية معلنة قدوم فصل الخريف ، حيث يعتبر علماء الفلك الانطلاقة الفعلية لبداية هذا الفصل في يوم 23 سبتمبر من كل عام ، مع ظاهرة الاعتدال الخريفي التي يتساوى فيها الليل مع النهار، في جميع الأماكن على سطح الأرض 12 ساعة لكل منهما ، وتعتدل درجات الحرارة 0
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
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تدريب عابر

تنفيذ تدريب «مصري - فرنسي» في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
طقس-خريف (2)

اليوم الإثنين.. الاعتدال الخريفي في مصر

اليوم ( الإثنين) فى تمام الساعة التاسعة صباحا، 50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، تقع لحظة الاعتدال الخريفى فى مصر ودول المنطقة العربية ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية معلنة قدوم فصل الخريف ، حيث يعتبر علماء الفلك الانطلاقة الفعلية لبداية هذا الفصل في يوم 23 سبتمبر من كل عام ، مع ظاهرة الاعتدال الخريفي التي يتساوى فيها الليل مع النهار، في جميع الأماكن على سطح الأرض 12 ساعة لكل منهما ، وتعتدل درجات الحرارة 0
تدريب-كليوباترا جابيان 2019 (2)

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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