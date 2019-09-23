رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

ارتفاع الأمواج - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 21 31دمنهور 22 30الإسكندرية 24 28بلطيم 24 28مطروح 23

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 21 31

دمنهور 22 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 24 28

مطروح 23 27

السلوم 21 29

سيوة 19 30

بورسعيد 23 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 32

السويس 23 32

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 19 31

نويبع 26 34

طابا 24 31

كاترين 22 31

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 21 33

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 25 39

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 26 38

حلايب 28 34

رأس حدربة 27 34







