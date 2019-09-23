التحقيق مع معلمة بسبب منع تلميذ ابتدائي من الحمام

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

طفل - صورة أرشيفية

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، بإحالة معلمة ومديرة مدرسة إلى التحقيق في الشؤون القانونية، على أثر منع المعلمة تلميذا بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة فيشا بنا الابتدائية التابعة لإدارة أجا التعليمية، من دخول دورة المياه بعد طلبه أكثر من مرة، ما تسبب في تبول وتغوط الطفل لا إراديا داخل الفصل، وإصابته بالحرج وسط زملائه، كما أصيب بنوبة بكاء وحالة نفسية سيئة بسبب تبوله واتساخ ملابسه، أمس الأحد، في الحصة الأخيرة.

وكانت أسرة الطفل "أحمد. م"، 8 سنوات، قد تقدمت بعدة شكاوى ضد المعلمة في الحصة الأخيرة، واتهموها بحرمان الطفل من دخول الحمام في أثناء الحصة رغم طلبه منها أكثر من مرة، حتى تغوط على نفسه، ما تسبب في إثارة سخرية زملائه منه ومعايرته بألفاظ سيئة. وذكر حكيم رضا، خال الطفل، لـ"التحرير"، أن لجنة تحقيق من الإدارة