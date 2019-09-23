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التحقيق مع معلمة بسبب منع تلميذ ابتدائي من الحمام

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
طفل - صورة أرشيفية
طفل - صورة أرشيفية
أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، بإحالة معلمة ومديرة مدرسة إلى التحقيق في الشؤون القانونية، على أثر منع المعلمة تلميذا بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة فيشا بنا الابتدائية التابعة لإدارة أجا التعليمية، من دخول دورة المياه بعد طلبه أكثر من مرة، ما تسبب في تبول وتغوط الطفل لا إراديا داخل الفصل، وإصابته بالحرج وسط زملائه، كما أصيب بنوبة بكاء وحالة نفسية سيئة بسبب تبوله واتساخ ملابسه، أمس الأحد، في الحصة الأخيرة.
وكانت أسرة الطفل "أحمد. م"، 8 سنوات، قد تقدمت بعدة شكاوى ضد المعلمة في الحصة الأخيرة، واتهموها بحرمان الطفل من دخول الحمام في أثناء الحصة رغم طلبه منها أكثر من مرة، حتى تغوط على نفسه، ما تسبب في إثارة سخرية زملائه منه ومعايرته بألفاظ سيئة. وذكر حكيم رضا، خال الطفل، لـ"التحرير"، أن لجنة تحقيق من الإدارة
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
تبول-لا-ارادى

نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
سرطان-الثدي

الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).
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وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
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حريق-مدرسة-في ليبيريا

مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
طلاب -الثانوية(1)

صيانة ونظافة وتطوير.. هكذا استعدت العاصمة للدراسة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على استعداد المدارس في المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد والتنسيق مع كل المسئولين بالمحافظة، وذلك لانطلاق عام دراسي بدون عقبات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكل قيادات المحافظة.
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محافظ أسوان يحيل 48 طبيبا للنيابة الإدارية (صور)

أحال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، 48 طبيبا بمستشفى غرب أسوان المركزى إلى النيابة الإدارية، خلال جولته المفاجئة على المستشفى يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، حيث اكتشف المحافظ وجود 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا، مما يؤدى لتعطل سير العمل وعدم تقديم الخدمة العلاجية بالشكل المطلوب، وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المختلفة. واستدعى المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، حيث أعطى له توجيهاته بإعداد تقرير شامل ومصور عن الحالة السيئة والمتدنية للمستشفى.
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التحقيق مع 12 مدير مدرسة بينهم 3 لم يجددوا علم مصر

أحال محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، 9 من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية للتحقيق بسبب عدم انضباط العمل داخل تلك المدارس وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقام مدير عام إدارة الفشن التعليمية يرافقه عصام أبو عرب وكيل الإدارة بزيارة مفاجئة لـ12 مدرسة ابتدائية وإعدادية لمتابعة استعدادات تلك المدارس للعام الدراسي الجديد حيث تبين من الزيارات، وجود مخالفات في 9 مدارس منها عدم الاهتمام بنظافة المدارس ودفاتر الحضور والانصراف غير منضبطة وجود حشائش وبعض الأثاثات الخشبية في فناء هذه المدارس.
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