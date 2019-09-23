رياضة

نيمار سعيد ببدايته القوية مع باريس سان جيرمان

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
نيمار
نيمار
حقق باريس سان جيرمان أمس، فوزًا ثمينًا في انتصار باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وتحدث النجم البرازيلي عن تلك المباراة في تصريحات لموقع باريس سان جيرمان الرسمي قائلًا: "كانت مباراة معقدة، ليون فريق مميز يجيد الخطط الدفاعية، وخطير هجوميا، ونحن قدمنا أداءً متوازنا يكاد يكون مثاليا. الأهداف تمنحني دائما ثقة أكبر، أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بإحراز هدفين مهمين للفريق"، ويأتي ذلك بعدما سجل نيمار هدف الفوز القاتل أمام ستراسبورج قبلها.
وبدوره علق مدرب سان جيرمان توماس توخيل على مستوى النجم البرازيلي قائلا: "نيمار لديه الأفضل، إنها مباراته الثانية أو الثالثة في آخر 4 أشهر، لم يقدم 100% من مستواه، نيمار لا سقف له، لديه المزيد وسيقدم الأفضل، سينجح في استعادة مستواه بمرور المباريات وتسجيل مثل هذه الأهداف الحاسمة، التي تعد وظيفته وستساعده
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ميتشو

فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.
تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
نيمار‎

مبابي مبهور من مقصية نيمار في ستراسبورج

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن إعجابه بالهدف الذي سجله النجم البرازيلي نيمار، في فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وأتى هدف نيمار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة مقصية، وكتب مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما هذا الهدف يا نيمار!"، ويأتي ذلك في أعقاب الحملة العنيفة التي يتعرض لها نيمار من جماهير الفريق الفرنسي التي رفعت لافتات مسيئة تعبيرًا عن غضبها من إبداء رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.
نيمار ‎ (3)

توخيل يترك الباب مفتوحا أمام بقاء نيمار

لا يزال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار لا يزال لديه مستقبل في صفوف الفريق الفرنسي، على الرغم من غيابه عن فوز سان جيرمان أمس على تولوز برباعية نظيفة، في سعيه للعودة إلى الدوري الإسباني من جديد، واعترف توخيل بأن سان جيرمان بحاجة إلى إيجاد حل في أزمة نيمار، فاتحًا الباب أمام استمراره في قلعة حديقة الأمراء. وقال توخيل في تصريحات لـ"Canal+": "هدفنا دائمًا هو غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ويدرك ليوناردو (المدير الرياضي) رغبتي في استمرار نيمار، ولكن هذا القرار لا يتوقف عليه وحده".
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