نيمار سعيد ببدايته القوية مع باريس سان جيرمان

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

نيمار

حقق باريس سان جيرمان أمس، فوزًا ثمينًا في انتصار باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وتحدث النجم البرازيلي عن تلك المباراة في تصريحات لموقع باريس سان جيرمان الرسمي قائلًا: "كانت مباراة معقدة، ليون فريق مميز يجيد الخطط الدفاعية، وخطير هجوميا، ونحن قدمنا أداءً متوازنا يكاد يكون مثاليا. الأهداف تمنحني دائما ثقة أكبر، أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بإحراز هدفين مهمين للفريق"، ويأتي ذلك بعدما سجل نيمار هدف الفوز القاتل أمام ستراسبورج قبلها.

وبدوره علق مدرب سان جيرمان توماس توخيل على مستوى النجم البرازيلي قائلا: "نيمار لديه الأفضل، إنها مباراته الثانية أو الثالثة في آخر 4 أشهر، لم يقدم 100% من مستواه، نيمار لا سقف له، لديه المزيد وسيقدم الأفضل، سينجح في استعادة مستواه بمرور المباريات وتسجيل مثل هذه الأهداف الحاسمة، التي تعد وظيفته وستساعده

وبدوره علق مدرب سان جيرمان توماس توخيل على مستوى النجم البرازيلي قائلا: "نيمار لديه الأفضل، إنها مباراته الثانية أو الثالثة في آخر 4 أشهر، لم يقدم 100% من مستواه، نيمار لا سقف له، لديه المزيد وسيقدم الأفضل، سينجح في استعادة مستواه بمرور المباريات وتسجيل مثل هذه الأهداف الحاسمة، التي تعد وظيفته وستساعده كثيرا".



وتابع: "نيمار حاسم دائما، إنه مندمج مع الفريق بنسبة 100%، والابتسامة لا تفارقه، يؤدي التدريبات بكل جدية مع زملائه".



أما أندير هيريرا فقال: "سعيد باللعب بجوار نيمار، فهو لاعب رائع، يمكنه الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم أو خلال عام أو عامين إذا استمر بنفس الأداء".



وأضاف: "لن أتحدث عن موقف نيمار في سوق الانتقالات لأنه مستمر معنا في الفريق، ولكن مواجهة أولمبيك ليون في ملعبه كانت مهمة صعبة للغاية وهو سهلها علينا".