موعد تطبيق سياسة السماوات المفتوحة في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

النقل الجوي - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بشأن تطبيق سياسة السماوات المفتوحة في مجال الطيران، وذلك في إطار تأكيد رئيس الوزراء وحرصه على متابعة تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة في النقل الجوي في مصر، من خلال وضع ضوابط وأحكام تنظيمية لها، إذ تعتمد هذه السياسة على إزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وحقوق النقل والتعريفة.

وأضاف فؤاد، اليوم الأحد، أن هذه السياسة تضمن منح الفرص العادلة والمتكافئة للمنافسة على أسس غير تمييزية، تتعلق برسوم المطارات وتخصيص الخانات الزمنية إلى جانب تأسيس مكتب التمثيل التجاري للشركات، متابعا أنه من هذا المنطلق وفي إطار التوجه الحالي نحو تحرير الأجواء، ونظرا لحيوية وأهمية الطيران المدني في مصر،