نائب: وزارة الزراعة لم تصل إلى جميع قرى مصر

تحرير:أحمد جاد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العديد من المشكلات تواجه الزراعة في الوقت الحالي، على رأسها نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوافرة، إذ أن وزارة الزراعة لم تتمكن من الوصول إلى جميع قرى مصر، إضافة الى عدم تطبيق منظومة الكارت الذكي، الذي تم إطلاقه لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل، وكذلك منظومة تطوير الري الحقلي المتبعة منذ عدة سنوات في عدد من محافظات الجمهورية بها بعض الخلل، الذي انعكس أثره على الفلاح نتيجة فرض ضرائب عقارية، جراء تطبيق المنظومة، لكن المزارعين لم يستفيدوا منها شيئا.

وأضاف مشهور أنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الزراعة لتطوير المنظومة وتحقيق أكبر عائد ممكن منها، إلا مازلنا نعاني من وجود فجوة تطور كبيرة بيننا والدول الأكثر تقدما حاليا في التكنولوجيا الزراعية المتطورة.وأوضح: "توجد لدينا مشكلة في استكمال وتطبيق المشروعات التي تبدأها وزارة الزراعة بالرغم