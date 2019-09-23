سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعليم النواب: حظر الواجبات المدرسية قرار صائب

تحرير:أحمد جاد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
طالب - صورة أرشيفية
طالب - صورة أرشيفية
قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن طبيعة المرحلة العمرية لرياض الأطفال، تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، مشيرا إلى أن الطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارا وكبارا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، إذ أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل بالإضافة إلى أنها تشكل عبئا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.
وأضاف بركات، في بيان له، اليوم الإثنين، أن عمل واجبات لـ4 أو 6 مواد دراسية يوميا يمثل عبئا بالنسبة للطالب، ويؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لإطلاق خياله وقدرته الإبداعية، وتمنعه من أن يعيش في حالة من التصورات التي تثري فكره وتنمي قدرته العقلية، كأن يحكي قصة أو يسرح بخياله ويتصور أشياء معينة أو يرسم، وهي عوامل
اقرأ المزيد
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
تبول-لا-ارادى

نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
سرطان-الثدي

الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
استخدام-التلاميذ للتليفون-في-المدارس

نائب يطالب بتجريم استخدام تلاميذ المدارس للتليفون

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الخبراء التربويين أجمعوا على ضرورة منع الهواتف المحمولة في المدارس لما تسببه من أضرار سواء من الناحية التعليمة أو الصحية، إذ أصبح الكثير من الطلاب يستخدمون الهواتف داخل المدارس بطرق خاطئة، ووصل الأمر إلى تصوير الطلاب للمدرسين والسخرية منهم على مواقعالتواصل الاجتماعي وكذلك زملائهم والتنمر عليهم، وعلينا أن نقتدى بدولة مثل فرنسا التي حظرت استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، لوقف انتشار البلطجة والعنف والمواد الإباحية.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]