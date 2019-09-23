تعليم النواب: حظر الواجبات المدرسية قرار صائب

تحرير:أحمد جاد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

طالب - صورة أرشيفية

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن طبيعة المرحلة العمرية لرياض الأطفال، تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، مشيرا إلى أن الطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارا وكبارا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، إذ أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل بالإضافة إلى أنها تشكل عبئا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.

وأضاف بركات، في بيان له، اليوم الإثنين، أن عمل واجبات لـ4 أو 6 مواد دراسية يوميا يمثل عبئا بالنسبة للطالب، ويؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لإطلاق خياله وقدرته الإبداعية، وتمنعه من أن يعيش في حالة من التصورات التي تثري فكره وتنمي قدرته العقلية، كأن يحكي قصة أو يسرح بخياله ويتصور أشياء معينة أو يرسم، وهي عوامل