بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

أتلتيك بلباو

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتمكن بلباو من التغلب أمس على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، ليتمكن من احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، تعد هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها بلباو جدول الدوري الإسباني منذ 26 عامًا، أي منذ موسم 1993- 1994. وفي

وتمكن بلباو من التغلب أمس على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، ليتمكن من احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد.



وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، تعد هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها بلباو جدول الدوري الإسباني منذ 26 عامًا، أي منذ موسم 1993- 1994.



وفي ذلك الموسم توج برشلونة باللقب في نهاية المطاف، وأنهى أتلتيك بلباو الموسم في المركز الخامس، تحت قيادة المدرب الألماني يوب هاينكس.



يذكر أن بلباو تمكن من التتويج بلقب الدوري الإسباني 8 مرات من قبل، كان آخرها في موسم 1983- 1984.



كما حقق بلباو لقب كأس ملك إسبانيا 23 مرة من قبل، آخرها في موسم 1983- 1984، وحقق لقب السوبر الإسباني مرتين عامي 1984 و2015.