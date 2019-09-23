نقص فيتامين D يؤدي إلى وفاة مبكرة لمرضى السكري

نقص فيتامين D يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا بطريقة أو بأخرى، وبغض النظر عن إن كنت تعاني من مرض السكري أم لا، عليك التعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار
نقص فيتامين D يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، عدم القدرة على امتصاص الكالسيوم، كما أن نقص كميته قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات الجديدة أن انخفاض معدلات فيتامين D يجعل الأشخاص أكثر عرضة للوفاة المبكرة، نتيجة الإصابة بمرض السكري، فعليك التغلب على هذه الحالة المرضية من خلال تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D؛ مثل المشروم وعصير البرتقال والكبدة الطازجة وصفار البيض. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
اقترحت العديد من الأبحاث أن عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين D يمكن أن يزيد ثلاثة أضعاف من خطورة الموت المبكر، كما وجد العلماء أن انخفاض معدلات هذا الفيتامين في الجسم نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، مرتبط بشكل كبير بالوفاة المبكرة، وإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون جوانب خطورة أخرى تتمثل في
اقترحت العديد من الأبحاث أن عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين D يمكن أن يزيد ثلاثة أضعاف من خطورة الموت المبكر، كما وجد العلماء أن انخفاض معدلات هذا الفيتامين في الجسم نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، مرتبط بشكل كبير بالوفاة المبكرة، وإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون جوانب خطورة أخرى تتمثل في أن مرضى السكري الذين يعانون من نقص في فيتامين D، تزيد لديهم خطورة الموت المبكر، وبعد العديد من التجارب، كشفت النتائج عن أن المصابين بمرض السكري وفي نفس الوقت يعانون من نقص في هذه العناصر الغذائية، معرضون للخطورة بنسبة تصل إلى أربع مرات ونصف المرة، وعلى الجانب الآخر، حذرت بعض المنظمات من أن الدراسات لم تثبت أن نقص فيتامين D يؤدي إلى الموت المبكر.
قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل
وللتأكد بشكل عملي، قام الباحثون بالنظر في سجلات 78.581 مصابا بمرض السكري، بمختلف الفئات العمرية بدايةً من عام 1991 إلى 2011، وبعد ذلك قاموا بمطابقة قاعدة البيانات بالوفيات في آخر 20 عامًا، فوجدوا ما يقرب من 11.877 حالة وفاة في هذا التوقيت، كما وضع الأطباء معايير لنسبة الفيتامين في الجسم، فإذا كانت نسبته أقل من 50 نمول/ لتر، فذلك يعد نقصًا، وعالميا يتم تشخيصه على أنه عجز، وبعد ذلك حاول الباحثون عمل مقارنات بين المعدلات العالية والمنخفضة من هذا الفيتامين في الدم، لمعرفة إلى أي مدى يؤثر فى معدل الوفيات.
«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي في أثناء النوم
وجدت الدراسة أيضًا أن معدل فيتامين D الذي يصل إلى 10 نمول/ لتر، أو أقل من ذلك يرتبط بشكل كبير بزيادة خطورة الموت المبكر إلى ثلاثة أضعاف، وعلى الجانب الآخر، عندما تزداد المعدلات إلى 90 نمول/ لتر أو أكثر من ذلك، فيرتبط ذلك بشكل كبير بانخفاض معدل الوفيات من 30% إلى 40%.
«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك
إضافة إلى ذلك، لا توجد أدلة إحصائية تمت ملاحظتها بين معدلات فيتامين D ومعدل الوفيات في المرضى الذين تتجاوز أعمارهم 75 عامًا، كما تتضاعف خطورة الإصابة بالأمراض المعدية، بالنسبة لمن يعانون نقصًا في هذا العنصر الغذائي، كما قال الباحثون إن قاعدة البيانات بالنسبة للذين نجوا من الموت المبكر تؤكد وجود علاقة كبيرة بين نقص فيتامين D، وزيادة معدل الوفيات.
«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية
وقالت طبيبة مشاركة في الدراسة تدعى "فاي رايلي" إن "نقص فيتامين D يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا بطريقة أو بأخرى، بغض النظر عن إن كنت تعاني من مرض السكري أم لا"، ولتجنب نقص معدلاته، إذا لم تستطع التعرض المستمر لأشعة الشمس، عليك اتباع نظام غذائي صحي، وحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية في الساعات الأولى من النهار، للتعرض لأشعة الشمس، وبالنسبة للمكملات الغذائية لفيتامين D، فقد لا تكون ضرورية، وإذا لم تتحسن حالتك فعليك الذهاب للطبيب على الفور، خاصة النساء اللاتي يتعرضن لانقطاع في الدورة الشهرية، أو بعد الإنجاب؛ لأنهن الأكثر عرضة لنقص فيتامين D.
تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص