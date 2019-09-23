نقص فيتامين D يؤدي إلى وفاة مبكرة لمرضى السكري

نقص فيتامين D يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا بطريقة أو بأخرى، وبغض النظر عن إن كنت تعاني من مرض السكري أم لا، عليك التعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

نقص فيتامين D

نقص فيتامين D يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، عدم القدرة على امتصاص الكالسيوم، كما أن نقص كميته قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات الجديدة أن انخفاض معدلات فيتامين D يجعل الأشخاص أكثر عرضة للوفاة المبكرة، نتيجة الإصابة بمرض السكري، فعليك التغلب على هذه الحالة المرضية من خلال تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D؛ مثل المشروم وعصير البرتقال والكبدة الطازجة وصفار البيض. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".

اقترحت العديد من الأبحاث أن عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين D يمكن أن يزيد ثلاثة أضعاف من خطورة الموت المبكر، كما وجد العلماء أن انخفاض معدلات هذا الفيتامين في الجسم نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، مرتبط بشكل كبير بالوفاة المبكرة، وإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون جوانب خطورة أخرى تتمثل في