السودان: برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

السودان - صورة أرشيفية

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإن التدابير تشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، والدعم للخبز أو البنزين سيستمر حتى حوالي يونيو 2020، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وكان البدوي، قبل أيام، قد أعلن الموافقة على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، مثمنا مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء الماضي، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان. والتقى حمدوك، في اليوم نفسه، مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي.ووفقا