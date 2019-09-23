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السودان: برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
السودان - صورة أرشيفية
السودان - صورة أرشيفية
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإن التدابير تشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، والدعم للخبز أو البنزين سيستمر حتى حوالي يونيو 2020، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وكان البدوي، قبل أيام، قد أعلن الموافقة على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، مثمنا مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء الماضي، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان. والتقى حمدوك، في اليوم نفسه، مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي.ووفقا
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الشرطة التونسية - أرشيفية

قتيل ومصاب في حادث طعن بتونس.. والدوافع مجهولة

قتل رجل أمن وأصيب عسكري تونسي، اليوم الإثنين، جراء تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التونسية. وأضافت الوزارة في بيان، أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورًا، ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث، وإمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية، وفقا لـ"سكاي نيوز". من جهتهم، أفاد شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا أبيض، ووجه طعنات قاتلة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فورا.
مطار-دبى

وقف حركة الطيران في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة «مشبوهة»

أعلن المتحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، أن وصول الرحلات الجوية تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن سبب التعطل "نشاط طائرة بدون طيار مما أدى إلى تحويل رحلتين"، ولم يدل المتحدث باسم مطارات دبي بتفاصيل أخرى، بحسب قناة "العربية".
الجيش-الليبى

قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.
طائرة-مسيرة (3)

طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.
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عبدالفتاح-البرهان

مصادر: السودان يُسلم مصر إرهابيًا مطلوبًا قريبًا

أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت المصادر أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاما.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

شكري: السيسي وجه باستمرار جهود العمل مع السودان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين، مضيفا أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائما في خدمة مصالح الشعبين المشتركة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين. وكان في استقبال الوزير سامح شكري، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات في وزارة الخارجية السفير الهادى النميري، ومديرة إدارة مصر في الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن السفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.
الفريق- شمس -الدين -الكباشي

الكباشي: الوزراء الجدد يؤدون القسم الأحد المقبل

قال الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل، إذ نقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله: «إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها». جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
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