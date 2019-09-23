مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

محمد صلاح

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.

وأضاف المدرب البرتغالي: "كان يتوجب على محمد صلاح في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بذل المزيد من الجهد ومساعدة تريند ألكسندر أرنولد، كي يسمح له بالدفاع بعض الشيء من الداخل، إلا أن صلاح لم يفعل ذلك". وواصل مورينيو: "في بعض الأحيان يحتاج ليفربول لتحقيق انتصار سيئ عندما يفتقد القدرة والإمكانيات لتسجيل

وأضاف المدرب البرتغالي: "كان يتوجب على محمد صلاح في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بذل المزيد من الجهد ومساعدة تريند ألكسندر أرنولد، كي يسمح له بالدفاع بعض الشيء من الداخل، إلا أن صلاح لم يفعل ذلك".



وواصل مورينيو: "في بعض الأحيان يحتاج ليفربول لتحقيق انتصار سيئ عندما يفتقد القدرة والإمكانيات لتسجيل هدف ثالث، وذلك التوقيت يتوجب عليه فيه الدفاع بصورة جيدة، وهو ما لم يحدث في مباراة أمس".



واختتم: "الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 5 نقاط، وهو ليس الفارق الكبير، فليفربول سيسقط في مباراة مثل تلك التي خسرها السيتي أمام نورويتش سيتي، ويفقد بعض النقاط، وبإمكان السيتي أن يحقق سلسلة طويلة من الانتصارات المتتالية واللحاق به. الفارق ليس كبيرًا".