بريطانيا تفجر طردا مشبوها في مطار مانشستر

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية

قالت الشرطة البريطانية، إن وحدة إبطال مفعول المتفجرات فجرت طردا مشبوها به عن بعد في محطة القطار بمطار مانشستر، شمالي إنجلترا، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة". وكانت محطة القطار، قد أخليت، صباح اليوم الإثنين، إثر إبلاغ عن طرد مشبوه، وجرى إيقاف حركة القطارات في المحطة بينما ظلت الحركة عادية في المطار حسب شرطة مانشستر. وقالت شرطة مانشستر، إنها اعتقلت شخصا في الموقع دون توفير المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت السلطات، أنها فتحت معظم المعابر المغلقة حول المحطة وأن عددا من الضباط يتواجدون في الموقع لإجراء بعض التحريات.

يذكر أنه في يوم 8 سبتمبر الجاري، قالت صحيفة "الأوبزرفر" إن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية عثرت على مخبأ كبير للأسلحة، يحتوي على بنادق قنص ومسدسات كاتمة للصوت مرتبطة بالجماعة الإرهابية المحظورة "المهاجرون" في كوفنتري. وحقق ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب في وست ميدلاندز وجهاز خدمة الأمن MI5 في عملية نقل