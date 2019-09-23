سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
بينما علق مسؤول حكومي بريطاني بالقول إن "إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه، لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة"، متابعًا: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه". وحول القيام بعملية عسكرية ضد إيران، أوضح جونسون أن بريطانيا ستراقب عن كثب اقتراح
اقرأ المزيد
مصنع-ادوية (2)

قتل ألفي شخص بفرنسا.. دواء تخسيس في قفص الاتهام

تشهد فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة تاريخية في واحدة من كبرى فضائح الرعاية الصحية في تاريخ البلاد، بعد الكشف عن أن أحد أدوية إنقاص الوزن تسبب في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص، وإصابة آخرين بأمراض مزمنة. ومن المقرر أن تحاول هذه المحاكمة التي تتهم الشركة المنتجة للعقار بالقتل الخطأ والخداع، رفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة في فرنسا. وتواجه شركة "سيرفيه"، أحد أكبر وأقوى المختبرات الخاصة في فرنسا، تهما بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار منتشر على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".
نتنياهو

لتفادي السجن.. نتنياهو يراهن على «حكومة وحدة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، هي حكومة وحدة وطنية"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وحسب القناة، "فقد تبدو هذه آخر المناورات التي يقوم بها نتنياهو في الأيام الأخيرة، في محاولة للبقاء في السلطة بأي ثمن، حتى يبعد شبح السجن الذي يلاحقه بسبب شبهات الفساد التي تحيط به". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأقولها بصراحة، في البداية أردنا أن نشكل حكومة يمين تعتمد على شركائنا الطبيعيين، ولكن للأسف لم نحصل على عدد المقاعد الكافية للقيام بذلك".
عارف-علوي (1)

باكستان تعلن جاهزيتها لخوض حرب ضد الهند

أعلن رئيس باكستان، عارف علوي، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار علوي في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير، قائلًا: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك. تأثير الحرب سيكون كارثيا فى اقتصاد الهند وشعبها". ولفت إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية، التي يملك البلدان ترسانة منها، وهو ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي.
ناقله-.نفط-بريطانيه (1)

بعد شهرين.. إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية

أعلن المتحدة باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني بعد احتجازها قبل أكثر من شهرين، مضيفا: "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية، في 19 يوليو الماضي، بعد مرورها من مضيق هرمز.
اقرأ المزيد من الأخبار
دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]