بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو
تحرير:وكالات
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
بوريس جونسون
أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.
وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
بينما علق مسؤول حكومي بريطاني بالقول إن "إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه، لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة"، متابعًا: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه".
وحول القيام بعملية عسكرية ضد إيران، أوضح جونسون أن بريطانيا ستراقب عن كثب اقتراح
بينما علق مسؤول حكومي بريطاني بالقول إن "إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه، لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة"، متابعًا: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه".
وحول القيام بعملية عسكرية ضد إيران، أوضح جونسون أن بريطانيا ستراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة لبذل المزيد للمساعدة في الدفاع عن السعودية.
وأردف: "بوضوح، إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور، سنبحث عن أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين فيها".
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستسعى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الحصول على مساندة دولية في مواجهة إيران التي تتهمها واشنطن باستهداف منشأتين نفطيتين في السعودية.