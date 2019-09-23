بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

بوريس جونسون

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".

بينما علق مسؤول حكومي بريطاني بالقول إن "إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه، لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة"، متابعًا: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه". وحول القيام بعملية عسكرية ضد إيران، أوضح جونسون أن بريطانيا ستراقب عن كثب اقتراح