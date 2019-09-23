35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".

وأوضح عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، أن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم. وقالت وزارة الدفاع إن المخبأ التابع لطالبان كان يستخدمه كذلك أجانب يعملون مع الحركة المتشددة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.وأضافت الوزارة في بيان: "أسفرت عملية مشتركة في منطقة قلعة موسى بإقليم