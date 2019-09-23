إرهاب

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
وأوضح عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، أن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم. وقالت وزارة الدفاع إن المخبأ التابع لطالبان كان يستخدمه كذلك أجانب يعملون مع الحركة المتشددة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.وأضافت الوزارة في بيان: "أسفرت عملية مشتركة في منطقة قلعة موسى بإقليم
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الشرطة-البريطانية

بريطانيا تفجر طردا مشبوها في مطار مانشستر

قالت الشرطة البريطانية، إن وحدة إبطال مفعول المتفجرات فجرت طردا مشبوها به عن بعد في محطة القطار بمطار مانشستر، شمالي إنجلترا، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة". وكانت محطة القطار، قد أخليت، صباح اليوم الإثنين، إثر إبلاغ عن طرد مشبوه، وجرى إيقاف حركة القطارات في المحطة بينما ظلت الحركة عادية في المطار حسب شرطة مانشستر. وقالت شرطة مانشستر، إنها اعتقلت شخصا في الموقع دون توفير المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت السلطات، أنها فتحت معظم المعابر المغلقة حول المحطة وأن عددا من الضباط يتواجدون في الموقع لإجراء بعض التحريات.
قوات-عراقية

العراق.. اعتقال الخلية المخططة لتفجير كربلاء

اعتقلت السلطات العراقية، الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أول من أمس، الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء"، بحسب قناة "السومرية نيوز". ووقع الانفجار، أول من أمس الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يشن هجوما على ميليشيات مسلحة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، مشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم "كبير" على ميليشيات قرب طرابلس. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي تتواجد بها هذه الميليشيات، مضيفا: "هناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، بالإضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس".
الشرطة-الأمريكية (2)

مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بأمريكا

أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، أمس السبت، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية ساوث كارولينا بجنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر باري فايل إن "الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه". وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأمريكية أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.
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طالبان (1)

مقتل 20 شخصا وإصابة 90 في تفجير انتحاري بأفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة "قلات" بإقليم "زابل" جنوب غربي أفغانستان. أعلن ذلك عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وقال إن الانفجار تسبب في تدمير جدار إدارة الأمن الوطني، ولم يتطرق رئيس المجلس إلي مزيد من التفاصيل بشأن التفجير. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، قائلة ان الانفجار كان يستهدف مبنى إدارة الاستخبارات.
طالبان (2)

مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية بأفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغانيون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المسئولين قولهم إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة. وشنت القوات الخاصة الأفغانية، أمس الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.
طالبان

مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الإثنين، عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان، وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان، مضيفا أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
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