قتيل ومصاب في حادث طعن بتونس.. والدوافع مجهولة

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

الشرطة التونسية

قتل رجل أمن وأصيب عسكري تونسي، اليوم الإثنين، جراء تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التونسية. وأضافت الوزارة في بيان، أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورًا، ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث، وإمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية، وفقا لـ"سكاي نيوز". من جهتهم، أفاد شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا أبيض، ووجه طعنات قاتلة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فورا.

يأتي ذلك بعد دقائق من إقدام الجاني على طعن عسكري كان متوجهًا إلى مقر عمله قرب محطة الحافلات بمدينة بنزرت، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخفيفة. وتترقب الساحة السياسية في تونس، اليوم، قرار الجهات القضائية المختصة بشأن طعون تقدم بها 6 مرشحين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، طالبوا من خلالها بإعادة