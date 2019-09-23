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قتيل ومصاب في حادث طعن بتونس.. والدوافع مجهولة

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
قتل رجل أمن وأصيب عسكري تونسي، اليوم الإثنين، جراء تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التونسية. وأضافت الوزارة في بيان، أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورًا، ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث، وإمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية، وفقا لـ"سكاي نيوز". من جهتهم، أفاد شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا أبيض، ووجه طعنات قاتلة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فورا.
يأتي ذلك بعد دقائق من إقدام الجاني على طعن عسكري كان متوجهًا إلى مقر عمله قرب محطة الحافلات بمدينة بنزرت، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخفيفة. وتترقب الساحة السياسية في تونس، اليوم، قرار الجهات القضائية المختصة بشأن طعون تقدم بها 6 مرشحين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، طالبوا من خلالها بإعادة
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السودان

السودان: برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإن التدابير تشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، والدعم للخبز أو البنزين سيستمر حتى حوالي يونيو 2020، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وكان البدوي، قبل أيام، قد أعلن الموافقة على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، مثمنا مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
مطار-دبى

وقف حركة الطيران في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة «مشبوهة»

أعلن المتحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، أن وصول الرحلات الجوية تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن سبب التعطل "نشاط طائرة بدون طيار مما أدى إلى تحويل رحلتين"، ولم يدل المتحدث باسم مطارات دبي بتفاصيل أخرى، بحسب قناة "العربية".
الجيش-الليبى

قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.
طائرة-مسيرة (3)

طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.
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انتخابات- تونس (2)

بعد انتهاء الجولة الأولى.. من يحسم السباق إلى قصر قرطاج؟

بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.02 في المائة، أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وُصف بالمحدود. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق وجود تفاوت ملحوظ في نسب التصويت تبعا للمناطق، موضحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المائة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي في الإعادة (نتائج أولية)

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم الأحد، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لتتجه الأنظار نحو ترقب النتائج الأولية، التي ما زالت غير محسومة، بعد تنافس محموم بين 24 مرشحًا. وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، تحت إشراف أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراقبين محليين ودوليين، وأنظار الجيش التونسي. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 19.5%، ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي بنسبة 15.5% ليمرًا معًا إلى جولة الإعادة الثانية.
انتخابات-تونس (1)

تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
انتخابات تونس

16 % نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بانتخابات تونس

أعلنت حسناء بنت سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في النصف الأول لهذا اليوم بلغت 16% في كامل الدوائر الانتخابية بالبلاد، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقالت "سليمان" في تصريح صحفي: "إن عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي في أكثر من 4000 مركز انتخاب موزعة على كامل المحافظات التونسية البالغ عددها 24". كان الاتحاد العام التونسي للشغل، حذر في بيان سابق، من وجود "تجاوزات خطيرة في مركز الاقتراع بمحافظة سليانة".
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