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باكستان تعلن جاهزيتها لخوض حرب ضد الهند

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
رئيس باكستان
رئيس باكستان
أعلن رئيس باكستان، عارف علوي، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار علوي في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير، قائلًا: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك. تأثير الحرب سيكون كارثيا فى اقتصاد الهند وشعبها". ولفت إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية، التي يملك البلدان ترسانة منها، وهو ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تعقد أي اجتماع بشأن كشمير منذ عام 1972، كما أن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعدّها شأنا داخليا. ورأى الرئيس الباكستاني أن الهند على الرغم من أنها حققت تطورا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، فإنها فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع جيرانها. وتوترت الأوضاع بين
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قتل ألفي شخص بفرنسا.. دواء تخسيس في قفص الاتهام

تشهد فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة تاريخية في واحدة من كبرى فضائح الرعاية الصحية في تاريخ البلاد، بعد الكشف عن أن أحد أدوية إنقاص الوزن تسبب في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص، وإصابة آخرين بأمراض مزمنة. ومن المقرر أن تحاول هذه المحاكمة التي تتهم الشركة المنتجة للعقار بالقتل الخطأ والخداع، رفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة في فرنسا. وتواجه شركة "سيرفيه"، أحد أكبر وأقوى المختبرات الخاصة في فرنسا، تهما بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار منتشر على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".
نتنياهو

لتفادي السجن.. نتنياهو يراهن على «حكومة وحدة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، هي حكومة وحدة وطنية"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وحسب القناة، "فقد تبدو هذه آخر المناورات التي يقوم بها نتنياهو في الأيام الأخيرة، في محاولة للبقاء في السلطة بأي ثمن، حتى يبعد شبح السجن الذي يلاحقه بسبب شبهات الفساد التي تحيط به". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأقولها بصراحة، في البداية أردنا أن نشكل حكومة يمين تعتمد على شركائنا الطبيعيين، ولكن للأسف لم نحصل على عدد المقاعد الكافية للقيام بذلك".
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بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
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بعد شهرين.. إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية

أعلن المتحدة باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني بعد احتجازها قبل أكثر من شهرين، مضيفا: "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية، في 19 يوليو الماضي، بعد مرورها من مضيق هرمز.
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رئيس- الوزراء -الهندي

للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
وزير-الخارجية-الباكستاني-شاه-محمود-قرشي

باكستان تحذر من إبادة جماعية بكشمير على يد الهند

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حدوث إبادة جماعية في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمحتل عسكريا من قبل الهند. وقال قرشي بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إنه "لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند، مطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك. وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي،
الهند-وباكستان

معلومات استخباراتية هندية تكشف مؤامرة باكستان بكشمير

وجهت نيودلهي، اليوم السبت، اتهاما جديدا إلى إسلام آباد، بمحاولة تأجيج العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن نحو 200 مسلح حاولوا التسلل من باكستان إلى المنطقة المشار إليها. وقال مستشار الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن "نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية، وفقا لـ"رويترز".
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني: جاهزون للتضحية من أجل إخواننا في كشمير

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، والتي سلط خلالها الضوء على معاناة الكشميريين، معربا عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، مشددة على ضرورة حل النزاع وفقا للقرارت الأممية وتطلعات الشعب الكشميري، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.
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