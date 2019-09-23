باكستان تعلن جاهزيتها لخوض حرب ضد الهند

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

رئيس باكستان

أعلن رئيس باكستان، عارف علوي، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار علوي في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير، قائلًا: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك. تأثير الحرب سيكون كارثيا فى اقتصاد الهند وشعبها". ولفت إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية، التي يملك البلدان ترسانة منها، وهو ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تعقد أي اجتماع بشأن كشمير منذ عام 1972، كما أن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعدّها شأنا داخليا. ورأى الرئيس الباكستاني أن الهند على الرغم من أنها حققت تطورا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، فإنها فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع جيرانها. وتوترت الأوضاع بين