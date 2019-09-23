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اتش سي تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1% الشهر الجاري

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أكدت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14,1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة اقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري. وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020.
وأوضحت أن ذلك يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة
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بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
اورنچ-مصر-تطلق-حملة-لمساندة-وتشجيع-أطفال-مستشفى 57357

أورنج تطلق حملة لمساندة وتشجيع أطفال مستشفى 57357

أطلقت "أورنج مصر" أسرع شبكة في مصر، حملة بين موظفيها لدعم ومساندة الأطفال في مستشفى سرطان الأطفال 57357 في إطار مبادراتها المتنوعة لتنمية المجتمع ودعم كل قطاعاته، وفي ظل إيمانها بأهمية المسؤولية المجتمعية لتوفير الدعم النفسي للأطفال. وقام مجموعة من موظفي الشركة بزيارة المستشفى ومشاركة الأطفال في بعض الأنشطة المختلفة، وتوزيع الحقائب ومستلزمات الدراسة عليهم لتشجيعهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. وشملت الحملة ارتداء موظفي أورنج مصر اللون البرتقالي الذي يرمز إلى دعم مرضى سرطان الدم هذا العام، والذي تتم التوعية به في شهر سبتمبر من كل عام.
وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
فرع-شركة-اورنج (2)

أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف.. وتعلن عن 250 فرصة عمل

أعلنت "أورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية، يوم السبت المقبل، ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات، على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة. ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت "أورنچ مصر" عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت. وتوفر "أورنچ مصر" لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

مصر تحتل المركز الثالث عالميا في ارتفاع معدل النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. ما مستقبل أسعار الفائدة في مصر؟

رسم عدد من بنوك الاستثمار عدة سيناريوهات لمصير أسعار الفائدة في مصر، خاصة عقب الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم، وتشير أغلب التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، واستكمال إجراءات التيسير النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
سجائر (1)

منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
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