اتش سي تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1% الشهر الجاري

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

البنك المركزي

أكدت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14,1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة اقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري. وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020.

وأوضحت أن ذلك يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة