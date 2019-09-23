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القصير قدام.. مدرسة بأسوان تنهي خناقة المقعد الأول

تحرير:عوض سليم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
مدرسة الصداقة بأسوان
مدرسة الصداقة بأسوان
الصراع على المقعد الأول معركة يتجدد موعدها كل عام مع بدء العام الدراسى الجديد، إذ ينخرط الآباء والأمهات في طابور المدرسة جنبا إلى جنب مع أبنائهم وكأنهم يعودون للصغر مرة أخرى، كل منهم يرغب في توصيل ابنه أو ابنته للمقعد الأول داخل الفصل، وكأنها حرب تبدأ بمجرد انتهاء الطابور الصباحي بل وقبله أيضا، وفي المقابل حرصت إدارة مدرسة الصداقة الابتدائية بأسوان، للعام الثاني على التوالى، على إنهاء هذه المعركة مبكرا من خلال اختبارات قياس الطول لتمكين التلاميذ من الجلوس في المقاعد وفقا لأطوالهم وإنهاء حالة الصراع الدائم على المقاعد الأمامية.
يقول محمد فهمى مدير مدرسة الصداقة الابتدائية بمنطقة السد العالى بأسوان، إن البحث عن المقعد الأول بات صراعا يتجدد كل عام مع بدء الدراسة، ولا تبدأ الدراسة إلا بعد نشوب المشاجرات والمشاحنات، التى يكون بطلها فى العادة أولياء الأمور الذين يبحثون عن المقعد الأول داخل الفصل أمام السبورة، حرصا على أن يكون أبناؤهم
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وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
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نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
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الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).
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وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
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محافظ أسوان يضبط مخدرات في جولة تفقدية (صور)

في جولته التفقدية على الطريق الصحراوي الغربي، اكتشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وجود كمية من المواد المخدرة داخل مبنى يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة وتأمين الأبراج الكهربائية بالطريق، وتم تحريز الكمية وإبلاغ مديرية أمن أسوان للتحقيق وسرعة ضبط المتهم. كما تم ضبط سيارة نقل تابعة لإحدى الجهات الحكومية، تستخدم كفنطاس لنقل مياه الصرف، بعد رصد تسرب المياه من المحبس الخلفى، ما تسبب في غرق طريق الخزان، وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة، وكلف المحافظ إدارة المرور بسحب رخصة السيارة.
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لحماية الأرواح والمنازل.. جهود احتواء أزمة «المجاري» بالنوبة مستمرة

استمرت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لليوم الثانى لمحاولة احتواء كارثة تسرب واندفاع مياه الصرف الصحى من محطة صرف بلانة بمركز نصر النوبة، بعد انهيار جسور المحطة، للمرة الرابعة على التوالى، فى أقل من عامين، وقد أمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بسرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المنفذ بالمحطة، والذى يعتبر الحل الجذرى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى تنجم من حدوث انهيارات بجسور المحطة، نتيجة حجز مياه الصرف الصحى دون تصريفها.
أزمة- إنقطاع- المياه (12)

«المجاري» تحاصر الأهالي.. تفاقم أزمة انقطاع المياه عن 10 قرى نوبية

تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب، عن نحو 10 قرى نوبية متاخمة لقرية بلانة بدائرة مركز نصر النوبة، جراء إنهيار أحد الجسور الخاصة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة بلانة، الذى تسبب فى إندفاع المياه الى عشرات الأفدنة الزراعية، ووصول مياه الصرف الصحى إلى ترع وادى النقرة والطويسة المغذية لقرى النوبة بمياه الشرب، وقد اضطرت الأزمة الأهالى بالقرى النوبية إلى البحث عن مصادر للمياه عقب الانقطاع المفاجئ للمياه عن تلك المناطق لأكثر من 10 ساعات، فيما لجأ البعض إلى نقل المياه من قرى ومناطق مركزى كوم أمبو ودراو التى تبعد لنحو 20 كيلو عبر السيارات والتكاتك.
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محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
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