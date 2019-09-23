سيارات بأسعار معقولة ينتظرها العالم في 2020

تستعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات لإنتاج موديلات جديدة في العام المقبل، وذلك مع مراعاة العديد من العوامل، أبرزها تلك التي تتعلق بالأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هيونداي أكسنت

تضع دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات الأسعار وأوضاع الأسواق العالمية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق مستويات انتشار واسعة على مستوى تلك الأسواق، وهو الأمر الذي في الغالب ما يتعلق بالأسعار بشكل كبير. وخلال الوقت الحالي، تستعد الشركات العالمية لطرح مجموعة من السيارات بأسعار معقولة في الأسواق خلال العام المقبل، وخاصة أن تلك الموديلات هي نسخ أكثر تطورًا لسيارات تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة وليست تنتمي للإصدارات الفاخرة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة موتور تريند المعنية بمتابعة أحدث ما يستجد على ساحة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي ستعرض العام المقبل بأسعار معقولة قياسًا بغيرها من السيارات. كيا فورتي لا شك أنها حصلت على تطوير جديد من حيث القدرة على السير لأميال كثيرة بأقل كمية ممكنة من الوقود، وهي