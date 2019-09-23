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سيارات بأسعار معقولة ينتظرها العالم في 2020

تستعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات لإنتاج موديلات جديدة في العام المقبل، وذلك مع مراعاة العديد من العوامل، أبرزها تلك التي تتعلق بالأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
هيونداي أكسنت
هيونداي أكسنت
تضع دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات الأسعار وأوضاع الأسواق العالمية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق مستويات انتشار واسعة على مستوى تلك الأسواق، وهو الأمر الذي في الغالب ما يتعلق بالأسعار بشكل كبير. وخلال الوقت الحالي، تستعد الشركات العالمية لطرح مجموعة من السيارات بأسعار معقولة في الأسواق خلال العام المقبل، وخاصة أن تلك الموديلات هي نسخ أكثر تطورًا لسيارات تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة وليست تنتمي للإصدارات الفاخرة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة موتور تريند المعنية بمتابعة أحدث ما يستجد على ساحة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي ستعرض العام المقبل بأسعار معقولة قياسًا بغيرها من السيارات. كيا فورتي لا شك أنها حصلت على تطوير جديد من حيث القدرة على السير لأميال كثيرة بأقل كمية ممكنة من الوقود، وهي
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فيات اكس 500

سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ. التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.
زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
فولكس-فاجن-جولف

أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.
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