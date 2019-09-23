سيارات بأسعار معقولة ينتظرها العالم في 2020

تستعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات لإنتاج موديلات جديدة في العام المقبل، وذلك مع مراعاة العديد من العوامل، أبرزها تلك التي تتعلق بالأسواق العالمية
تضع دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات الأسعار وأوضاع الأسواق العالمية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق مستويات انتشار واسعة على مستوى تلك الأسواق، وهو الأمر الذي في الغالب ما يتعلق بالأسعار بشكل كبير.
وخلال الوقت الحالي، تستعد الشركات العالمية لطرح مجموعة من السيارات بأسعار معقولة في الأسواق خلال العام المقبل، وخاصة أن تلك الموديلات هي نسخ أكثر تطورًا لسيارات تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة وليست تنتمي للإصدارات الفاخرة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة موتور تريند المعنية بمتابعة أحدث ما يستجد على ساحة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي ستعرض العام المقبل بأسعار معقولة قياسًا بغيرها من السيارات.
كيا فورتي
لا شك أنها حصلت على تطوير جديد من حيث القدرة على السير لأميال كثيرة بأقل كمية ممكنة من الوقود، وهي
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة موتور تريند المعنية بمتابعة أحدث ما يستجد على ساحة السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي ستعرض العام المقبل بأسعار معقولة قياسًا بغيرها من السيارات.
كيا فورتي
لا شك أنها حصلت على تطوير جديد من حيث القدرة على السير لأميال كثيرة بأقل كمية ممكنة من الوقود، وهي تأتي بنسخ ذات أربعة أبواب وأخرى كوبيه بابين وهاتشباك، ومن المتوقع أن تعرض في الأسواق العالمية خلال العام المقبل بأسعار تبدأ من 18.7 ألف دولار، كما تختلف الباقات التي تطرح من السيارة حسب الإمكانات الفنية والقدرات الفاخرة التي تتمتع بها بشكل عام.
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كيا سول
استفادت السيارة من التطوير المستمر الذي حصلت عليه من قبل الشركة الكورية العملاقة، فعلى الرغم من ذلك، فإنها لم تنس أن تراعي تكاليف الامتلاك، والتي جعلت السيارة من بين الموديلات التي توفر خيارات ملائمة للعديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
ومن المتوقع أن تعرض في الأسواق العالمية خلال العام المقبل بأسعار تبدأ من 18.5 ألف دولار، كما تختلف الباقات التي تطرح من السيارة حسب الإمكانات الفنية والقدرات الفاخرة التي تتمتع بها السيارة.
كيا ريو
على الرغم من انخفاض سعرها قياسًا بالعديد من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسط الحجم، فإن بعض الفئات المتطورة من سيارة كيا ريو تصنف كواحدة من أكثر الموديلات الاعتمادية ذات العمر الافتراضي الطويل على مستوى العالم، والذي يمكن أن يصل بها للبقاء بكفاءة كبيرة لأكثر من 400 ألف كيلومتر من السير.
ومن المتوقع أن تعرض في الأسواق العالمية خلال العام المقبل بأسعار تبدأ من 16.6 ألف دولار، كما تختلف الباقات التي تطرح من السيارة حسب الإمكانات الفنية والقدرات الفاخرة التي تتمتع بها.
تويوتا ياريس
استمرارًا لنجاح عملاقة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، نالت ياريس لقب أفضل سيارة مدمجة صغيرة الحجم، كما دعمت الشركة تربعها على عرش إصدارات السيدان في العالم، بحصول النسخة الهجين من سيارتها المتطورة حديثًا تويوتا أفالون على لقب افضل موديل سيدان كبير الحجم في الأسواق الأمريكية.
ومن المتوقع أن تعرض في الأسواق العالمية خلال العام المقبل بأسعار تبدأ من 16.5 ألف دولار، كما تختلف الباقات التي تطرح من السيارة حسب الإمكانات الفنية والقدرات الفاخرة التي تتمتع بها.
هيونداي أكسنت
تتمتع بشهرة واسعة على مستوى الأسواق في الآونة الأخيرة، لا سيما أنها من بين الموديلات ذات الأسعار المعقولة، والتي يمكن أن تكون بمثابة وسيلة جذب رائعة للجمهور، وبالأخص في الأسواق العالمية ذات الأحوال الاقتصادية المتعثرة.
ومن المتوقع أن تعرض في الأسواق العالمية خلال العام المقبل بأسعار تبدأ من 16 ألف دولار، كما تختلف الباقات التي تطرح من السيارة حسب الإمكانات الفنية والقدرات الفاخرة التي تتمتع بها.