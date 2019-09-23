تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

خلال زيارته لفرنسا أعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت عن مسابقة مشتركة للشركات المصرية الناشئة لابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

لقاء وزير الاتصالات

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.

هذا وقد تضمن اللقاء الإعلان عن تفاصيل إطلاق مسابقة مشتركة بين الجانبين لتحفيز الشركات الناشئة المصرية على الابداع وابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، واحتضان أفضل الحلول المقدمة من الشركات المصرية الناشئة؛ كما تم الاتفاق على أن يكون منتصف شهر أكتوبر المقبل هو موعد