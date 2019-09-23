إرهاب

اعتقال 9متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات بإندونيسيا

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، اعتقال 9 متهمين للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري يستهدف أفراد الشرطة، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا: إنه "جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة والمدنيين أيضًا، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التي تشهدها البلاد. وشهدت العاصمة جاكرتا، في وقت سابق، أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب "جوكو ويدودو" الرئيس الإندونيسي.
قال رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو: إنه "لن يتسامح مع أي شخص يزعزع الأمن والعملية الديمقراطية ووحدة البلاد، عقب أعمال عنف شهدتها العاصمة جاكرتا بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات".  يُذكر أن أنصار الجنرال السابق برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، بدأوا احتجاجات سلمية، قبل أن يشوبها العنف
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تفجير-في-أفغانستان (3)

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
الشرطة-البريطانية

بريطانيا تفجر طردا مشبوها في مطار مانشستر

قالت الشرطة البريطانية، إن وحدة إبطال مفعول المتفجرات فجرت طردا مشبوها به عن بعد في محطة القطار بمطار مانشستر، شمالي إنجلترا، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة". وكانت محطة القطار، قد أخليت، صباح اليوم الإثنين، إثر إبلاغ عن طرد مشبوه، وجرى إيقاف حركة القطارات في المحطة بينما ظلت الحركة عادية في المطار حسب شرطة مانشستر. وقالت شرطة مانشستر، إنها اعتقلت شخصا في الموقع دون توفير المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت السلطات، أنها فتحت معظم المعابر المغلقة حول المحطة وأن عددا من الضباط يتواجدون في الموقع لإجراء بعض التحريات.
قوات-عراقية

العراق.. اعتقال الخلية المخططة لتفجير كربلاء

اعتقلت السلطات العراقية، الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أول من أمس، الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء"، بحسب قناة "السومرية نيوز". ووقع الانفجار، أول من أمس الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يشن هجوما على ميليشيات مسلحة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، مشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم "كبير" على ميليشيات قرب طرابلس. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي تتواجد بها هذه الميليشيات، مضيفا: "هناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، بالإضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس".
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قوات-عراقية

العراق.. اعتقال الخلية المخططة لتفجير كربلاء

اعتقلت السلطات العراقية، الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أول من أمس، الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء"، بحسب قناة "السومرية نيوز". ووقع الانفجار، أول من أمس الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
قوات-الأمن-المغربية

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
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