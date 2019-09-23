اعتقال 9متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات بإندونيسيا

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

الشرطة الإندونيسية

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، اعتقال 9 متهمين للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري يستهدف أفراد الشرطة، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا: إنه "جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة والمدنيين أيضًا، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التي تشهدها البلاد. وشهدت العاصمة جاكرتا، في وقت سابق، أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب "جوكو ويدودو" الرئيس الإندونيسي.

قال رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو: إنه "لن يتسامح مع أي شخص يزعزع الأمن والعملية الديمقراطية ووحدة البلاد، عقب أعمال عنف شهدتها العاصمة جاكرتا بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات". يُذكر أن أنصار الجنرال السابق برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، بدأوا احتجاجات سلمية، قبل أن يشوبها العنف