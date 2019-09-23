أورنج تطلق حملة لمساندة وتشجيع أطفال مستشفى 57357

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

أورنج مصر

أطلقت "أورنج مصر" أسرع شبكة في مصر، حملة بين موظفيها لدعم ومساندة الأطفال في مستشفى سرطان الأطفال 57357 في إطار مبادراتها المتنوعة لتنمية المجتمع ودعم كل قطاعاته، وفي ظل إيمانها بأهمية المسؤولية المجتمعية لتوفير الدعم النفسي للأطفال. وقام مجموعة من موظفي الشركة بزيارة المستشفى ومشاركة الأطفال في بعض الأنشطة المختلفة، وتوزيع الحقائب ومستلزمات الدراسة عليهم لتشجيعهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. وشملت الحملة ارتداء موظفي أورنج مصر اللون البرتقالي الذي يرمز إلى دعم مرضى سرطان الدم هذا العام، والذي تتم التوعية به في شهر سبتمبر من كل عام.

وتعد مثل هذه الألوان المبهجة وسيلة بسيطة لدعم المصابين بمرض السرطان عبر إرسال إشارات معنوية لهم بأن المجتمع يدرك معاناتهم ويشجعهم على مقاومة المرض والشفاء في أقرب وقت. وبهذه المناسبة، قال عماد السنباطي نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الموارد البشرية: "تأتي مشاركة أورنج استمرارا لإستراتيجيتها الشاملة

وتعد مثل هذه الألوان المبهجة وسيلة بسيطة لدعم المصابين بمرض السرطان عبر إرسال إشارات معنوية لهم بأن المجتمع يدرك معاناتهم ويشجعهم على مقاومة المرض والشفاء في أقرب وقت.



وبهذه المناسبة، قال عماد السنباطي نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الموارد البشرية: "تأتي مشاركة أورنج استمرارا لإستراتيجيتها الشاملة وبعيدة المدى للمسؤولية المجتمعية ونحن فخورون بحماس الموظفين للمشاركة في الحملة التي تستهدف إسعاد الأطفال في بداية العام الدراسي الجديد وتهيئتهم للدراسة".



وتابع: "ندرك أن الدعم النفسي من أكثر العناصر اللازمة لتشجيع مريض السرطان على مواصلة المقاومة والوصول إلى الشفاء، وهو ما يدفعنا إلى حث موظفي الشركة على المشاركة في مثل هذه الحملات التي تساهم في تحسين الحالة النفسية للمرضى وبالتالي تعمل على رفع معنوياتهم لمجابهة المرض".



