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أورنج تطلق حملة لمساندة وتشجيع أطفال مستشفى 57357

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
أورنج مصر
أورنج مصر
أطلقت "أورنج مصر" أسرع شبكة في مصر، حملة بين موظفيها لدعم ومساندة الأطفال في مستشفى سرطان الأطفال 57357 في إطار مبادراتها المتنوعة لتنمية المجتمع ودعم كل قطاعاته، وفي ظل إيمانها بأهمية المسؤولية المجتمعية لتوفير الدعم النفسي للأطفال. وقام مجموعة من موظفي الشركة بزيارة المستشفى ومشاركة الأطفال في بعض الأنشطة المختلفة، وتوزيع الحقائب ومستلزمات الدراسة عليهم لتشجيعهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. وشملت الحملة ارتداء موظفي أورنج مصر اللون البرتقالي الذي يرمز إلى دعم مرضى سرطان الدم هذا العام، والذي تتم التوعية به في شهر سبتمبر من كل عام.
وتعد مثل هذه الألوان المبهجة وسيلة بسيطة لدعم المصابين بمرض السرطان  عبر إرسال إشارات معنوية لهم بأن المجتمع يدرك معاناتهم ويشجعهم على مقاومة المرض والشفاء في أقرب وقت. وبهذه المناسبة، قال عماد السنباطي نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الموارد البشرية: "تأتي مشاركة أورنج استمرارا لإستراتيجيتها الشاملة
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بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
البنك-المركزي

اتش سي تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1% الشهر الجاري

أكدت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14,1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة اقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري. وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020.
فرع-شركة-اورنج (2)

أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف.. وتعلن عن 250 فرصة عمل

أعلنت "أورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية، يوم السبت المقبل، ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات، على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة. ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت "أورنچ مصر" عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت. وتوفر "أورنچ مصر" لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل.
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اورنچ-مصر-تختتم النسخة-التاسعة-من مسابقة-اورنچ للمشروعات-الناشئة 2019 (1)

أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»

في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة. وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.
اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

اورنچ مصر تكرِّم أوائل الثانوية العامة لعام 2019

تواصل اورنچ، أسرع شبكة في مصر، دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه الشباب ودعمهم وتحفيزهم بتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، تأكيدًا على اعتزاز الشركة بالجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة. أقيم حفل التكريم بالمقر الرئيس لشركة اورنچ مصر في القرية الذكية، في حضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة، والطلاب المتفوقين. وفي بداية حديثه أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لارونچ مصر أن العنصر البشري هو من يصنع الفارق وأن الشباب المصري طموح بطبيعته ولا يعرف المستحيل.
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