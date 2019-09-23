محافظ أسوان يضبط مخدرات في جولة تفقدية (صور)

تحرير:عوض سليم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

صورة أرشيفية

في جولته التفقدية على الطريق الصحراوي الغربي، اكتشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وجود كمية من المواد المخدرة داخل مبنى يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة وتأمين الأبراج الكهربائية بالطريق، وتم تحريز الكمية وإبلاغ مديرية أمن أسوان للتحقيق وسرعة ضبط المتهم. كما تم ضبط سيارة نقل تابعة لإحدى الجهات الحكومية، تستخدم كفنطاس لنقل مياه الصرف، بعد رصد تسرب المياه من المحبس الخلفى، ما تسبب في غرق طريق الخزان، وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة، وكلف المحافظ إدارة المرور بسحب رخصة السيارة.

كما اكتشف المحافظ خلال الجولة التى تفقد خلالها طريق أسوان الصحراوى الغربى، توقف العمل فى نقطة إسعاف كمين كوبرى أسوان منذ فترة الانفلات الأمنى، حيث تمت سرقة معظم محتوياتها من أغطية بالوعات الصرف الصحى وأدوات السباكة والكهرباء والأجهزة الطبية. وجه مدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى بسرعة العمل على