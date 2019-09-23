محافظ أسوان يضبط مخدرات في جولة تفقدية (صور)
تحرير:عوض سليم
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
صورة أرشيفية
في جولته التفقدية على الطريق الصحراوي الغربي، اكتشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وجود كمية من المواد المخدرة داخل مبنى يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة وتأمين الأبراج الكهربائية بالطريق، وتم تحريز الكمية وإبلاغ مديرية أمن أسوان للتحقيق وسرعة ضبط المتهم.
كما تم ضبط سيارة نقل تابعة لإحدى الجهات الحكومية، تستخدم كفنطاس لنقل مياه الصرف، بعد رصد تسرب المياه من المحبس الخلفى، ما تسبب في غرق طريق الخزان، وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة، وكلف المحافظ إدارة المرور بسحب رخصة السيارة.
كما اكتشف المحافظ خلال الجولة التى تفقد خلالها طريق أسوان الصحراوى الغربى، توقف العمل فى نقطة إسعاف كمين كوبرى أسوان منذ فترة الانفلات الأمنى، حيث تمت سرقة معظم محتوياتها من أغطية بالوعات الصرف الصحى وأدوات السباكة والكهرباء والأجهزة الطبية.
وجه مدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى بسرعة العمل على
كما اكتشف المحافظ خلال الجولة التى تفقد خلالها طريق أسوان الصحراوى الغربى، توقف العمل فى نقطة إسعاف كمين كوبرى أسوان منذ فترة الانفلات الأمنى، حيث تمت سرقة معظم محتوياتها من أغطية بالوعات الصرف الصحى وأدوات السباكة والكهرباء والأجهزة الطبية.
وجه مدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى بسرعة العمل على رفع كفاءتها وذلك بعد الانتهاء من تجديد ورفع كفاءة نقطة إسعاف بنبان الموجودة بالكيلو 43 بالطريق الصحراوى الغربى بتكلفة 250 ألف جنيه شملت أعمال إحلال وتجهيز لمبنى الإسعاف لإعادة تشغيلها وذلك ضمن 5 نقاط للإسعاف توفر التدخل والانتشار السريع بالطريق الصحراوي.
وأعطى المحافظ توجيهاته لمدير الطرق والكبارى بصيانة وإصلاح الحواجز الخرسانية النيوجرسى فى بداية الطريق الصحراوى الغربى مع رفع تراكمات الرمال على جانبي الطريق.