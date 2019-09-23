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وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية
وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
وذلك بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، عدد من كبار قيادات شركة شنايدر إلكتريك في مصر وفرنسا، ممثلي كبريات الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال شاكر، فى بيان للوزارة، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
تبول-لا-ارادى

نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
سرطان-الثدي

الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).
بانجو

محافظ أسوان يضبط مخدرات في جولة تفقدية (صور)

في جولته التفقدية على الطريق الصحراوي الغربي، اكتشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وجود كمية من المواد المخدرة داخل مبنى يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة وتأمين الأبراج الكهربائية بالطريق، وتم تحريز الكمية وإبلاغ مديرية أمن أسوان للتحقيق وسرعة ضبط المتهم. كما تم ضبط سيارة نقل تابعة لإحدى الجهات الحكومية، تستخدم كفنطاس لنقل مياه الصرف، بعد رصد تسرب المياه من المحبس الخلفى، ما تسبب في غرق طريق الخزان، وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة، وكلف المحافظ إدارة المرور بسحب رخصة السيارة.
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وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: «التأمين الشامل» ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن منظومة التحول الرقمي ستقلل ممارسات الفساد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم اختبار منظومة التحول الرقمي، التي ستعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن، والقضاء على ممارسات الفساد من خلال تقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وجاء المؤتمر عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي أقيم بالديوان العام القديم للمحافظة، بعد تطويره مؤخرا وفق أحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.
جلسات-مؤتمر-اليورومنى 2019-الجزء-الأول‎ (3)

وزير الاتصالات في «يورومني»: متفائل بمستقبل الاقتصاد

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارًا مع وزير الاتصالات، جاء كالتالي: س: ما شعوركم تجاه الاقتصاد المصري مع منحنا ملخصا حول القطاع؟ أشارك وزير المالية في تفاؤله، والسبب في ذلك أننا بدأنا إستراتيجية الإصلاح منذ عام ونصف العام، ويمكننا الحكم على التقدم الذي أحرزناه بالنتائج التي تحققت في كل مجال من مجالات التطوير، ففي العام المالي الماضي 2018- 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ12% في العام السابق عليه.
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