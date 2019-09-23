وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.

وذلك بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، عدد من كبار قيادات شركة شنايدر إلكتريك في مصر وفرنسا، ممثلي كبريات الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال شاكر، فى بيان للوزارة، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول