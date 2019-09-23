جريمة

قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
وكان لتلك الزيارات بالغ الأثر فى نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تعد تكريما لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق لكى يأمن الجميع. من جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة
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«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

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إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

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بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
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حكاية حلم مشبوه زج برجل أعمال خلف القضبان

جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة وعناء العمل الجاد والاستمتاع بالرزق الحلال بات جُل حلمه، تحول الأمر من تطلعات تراوده إلى أفكار أضحى أسيرها، لم يرض صاحب شركة استيراد وتصدير بما قسمه الله له من رزق، عمد إلى استخدام ذكائه أملا في بلوغ هدفه المنشود غير عابئ بأن ما يدور في مخيلته جريمة يُعاقب عليها القانون تنهي حياته سجينا خلف قضبان "زنزانة"، إلا أنه استسلم إلى وساوس الشيطان ومن ثم اتخاذ قرار مصيري لم يدر لبرهة أنه سيزج به في السجن.
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4 دقائق تكشف رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 7 أيام

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