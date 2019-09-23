قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

وزير الداخلية

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.

وكان لتلك الزيارات بالغ الأثر فى نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تعد تكريما لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق لكى يأمن الجميع. من جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة

وكان لتلك الزيارات بالغ الأثر فى نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تعد تكريما لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق لكى يأمن الجميع.



من جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.



يأتي ذلك في ضوء تكليف وزير الداخلية للقيادات الأمنية بمصاحبة واستقبال أسر الشهداء وأبنائهم فى اليوم الدراسى الأول لهم؛ تخليدا ووفاءً وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم في أثناء تأديتهم واجبهم الوطنى.



