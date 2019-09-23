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عرض الجزء الثاني من «عائلة الحاج نعمان» بهذا الموعد

تحرير:التحرير ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
تيم حسن
تيم حسن
تبدأ قناة "MBC مصر" من بعد غد، الأربعاء، عرض الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً. يجمع مسلسل "عائلة الحاج نعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق. تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر يوميا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 24 سبتمبر 2019 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يوميا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
تتواصل أحداث الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نعمان" الذي يعاني ابنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بصورة سليمة مع من حوله، وتنعكس تصرفاته الغريبة على تعامله مع زوجته الأولى وأخواته البنات؛ ما يدفع
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نصيبى -وقسمتك

اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
هنا-الزاهد (2)

هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
هنا-الزاهد-وأحمد-فهمي (2)

سهر الصايغ تنشر صورة هنا الزاهد بالمستشفى..وتدعو لها

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة للفنانة هنا الزاهد من داخل المستشفى ويظهر عليها الإعياء الشديد، وكتبت عليها: «اللهم الشفاء العاجل لاختى وحبيبتي هنا»، وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر نفس الصورة على حسابه بموقع «إنستجرام»، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا».
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

نجوم الفن يدعمون السيسي: «إحنا معاك يا ريس»

تفاعل عدد كبير من الفنانين والمطربين مع هاشتاج «إحنا معاك يا ريس»، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى. وظهر جمع من الفنانين والمطربين فى مقطع فيديو مجمع، أعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. إذ بدأ الفيديو بالفنان حجاج عبد العظيم الذى قال: «إحنا معاك يا ريس»، أعقبه الفنان أحمد بدير الذى قال: «معاك وربنا معاك». وتوالى ظهور الفنانين والمطربين فى الفيديو دعما للرئيس السيسى، حيث تفاعل مع الهاشتاج المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، ثم الفنان الشاب حسام داغر، والمطرب حكيم، والفنان هانى شاكر، والمطرب الشعبى أحمد شيبة.
رانيا-يوسف

انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
مسلسل-قيد-عائلى

استكمال عرض أحداث الجزء الثاني من «قيد عائلي» الليلة

تنطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» فى تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة فى الثانية عشرة والنصف صباحا على dmc دراما، ويأتي ذلك بعد أن قدمت القناة العارضة للمسلسل ملخصا للجزء الأول بدأ عرضه يوم الإثنين الماضى، وذلك لتذكير الجمهور بأحداث المسلسل الذي توقف قبل موسم رمضان الماضى، لتصل مدة الانقطاع لأربعة أشهر، لذلك اختارت الجهة المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع القناة العارضة، تذكير المشاهدين بما حدث لكي لا تفوتهم الأحداث.
منة-فضالى

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ36 مع أصدقائها (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الخاصة باحتفالها بعيد ميلادها الـ36، الذي يوافق اليوم الأربعاء، وشارك فى حفل عيد الميلاد عدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، وهم «اللبناني نيكولا معوض، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عبير منير»، إلى جانب عدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني، وعلقت (منة) على الصور: «شكرًا لكل أصدقائي اللي احتفلوا معايا بعيد ميلادي.. بحبكم»، وفى سياق آخر تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها فى مسلسل «قيد عائلي» الذي انطلق عرض جزئه الثاني مطلع الأسبوع الجاري.
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