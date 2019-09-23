عرض الجزء الثاني من «عائلة الحاج نعمان» بهذا الموعد

تحرير:التحرير ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

تيم حسن

تبدأ قناة "MBC مصر" من بعد غد، الأربعاء، عرض الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً. يجمع مسلسل "عائلة الحاج نعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق. تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على MBC مصر يوميا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 24 سبتمبر 2019 الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد يوميا الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

تتواصل أحداث الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية المميزة "عائلة الحاج نعمان" حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نعمان" الذي يعاني ابنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بصورة سليمة مع من حوله، وتنعكس تصرفاته الغريبة على تعامله مع زوجته الأولى وأخواته البنات؛ ما يدفع