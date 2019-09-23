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قتل ألفي شخص بفرنسا.. دواء تخسيس في قفص الاتهام

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
دواء
دواء
تشهد فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة تاريخية في واحدة من كبرى فضائح الرعاية الصحية في تاريخ البلاد، بعد الكشف عن أن أحد أدوية إنقاص الوزن تسبب في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص، وإصابة آخرين بأمراض مزمنة. ومن المقرر أن تحاول هذه المحاكمة التي تتهم الشركة المنتجة للعقار بالقتل الخطأ والخداع، رفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة في فرنسا. وتواجه شركة "سيرفيه"، أحد أكبر وأقوى المختبرات الخاصة في فرنسا، تهما بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار منتشر على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن هيئة الرقابة على الأدوية الفرنسية تواجه هي الأخرى اتهامات بالتساهل وعدم التصرف لمنع وفيات وإصابات المرضى. وتم تسويق عقار "ميدياتور" لمرضى السكري الذين يعانون من زيادة الوزن، في كثير من الأحيان، وللنساء الصحيحات كمثبط للشهية إذا أردن خسارة بضعة أرطال. ويرى المحامون
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نتنياهو

لتفادي السجن.. نتنياهو يراهن على «حكومة وحدة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، هي حكومة وحدة وطنية"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وحسب القناة، "فقد تبدو هذه آخر المناورات التي يقوم بها نتنياهو في الأيام الأخيرة، في محاولة للبقاء في السلطة بأي ثمن، حتى يبعد شبح السجن الذي يلاحقه بسبب شبهات الفساد التي تحيط به". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأقولها بصراحة، في البداية أردنا أن نشكل حكومة يمين تعتمد على شركائنا الطبيعيين، ولكن للأسف لم نحصل على عدد المقاعد الكافية للقيام بذلك".
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باكستان تعلن جاهزيتها لخوض حرب ضد الهند

أعلن رئيس باكستان، عارف علوي، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار علوي في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير، قائلًا: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك. تأثير الحرب سيكون كارثيا فى اقتصاد الهند وشعبها". ولفت إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية، التي يملك البلدان ترسانة منها، وهو ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي.
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بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
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بعد شهرين.. إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية

أعلن المتحدة باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني بعد احتجازها قبل أكثر من شهرين، مضيفا: "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية، في 19 يوليو الماضي، بعد مرورها من مضيق هرمز.
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بعد حديث السيسي عن تغير المناخ.. كيف تتأثر مصر؟

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية تغير المناخ أمام جلسة «المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات» المنعقدة على هامش قمة السبع التى اختتمت أعمالها أمس فى فرنسا، موضحا أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم رفع مستوى تعهداتنا فى التصدى له، موضحا أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تغير المناخ رغم أنها مسئولة عن نسبة ضيئلة من إجمالى الانبعاثات العالمية. وشدد السيسى على التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف مع آثار المناخ.
ماكرون

ماكرون يهاجم رئيس البرازيل بسبب السخرية من زوجته

في تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته، هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بحسب "بي بي سي عربي". وسخر أحد أنصار الرئيس البرازيلي من سخر "بريجيت" زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك، احتوى على صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما. المنشور قال: "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، فيما كتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبًا على التعليق: "لا تحرجوه... يا رجل".
محمد-جواد-ظريف

قائد بالحرس الثوري الإيراني يتهم ظريف بالخيانة

شن كبير المستشارين لقائد الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين غيب بور، هجوما حادا على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة إلى فرنسا التي كانت تحتضن اجتماعا لقادة مجموعة الدول السبع، إذ قال في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن "بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله"، وفقا لوكالة أنباء "انتخاب" المحلية. وأضاف أنه "من المؤسف أنه في بعض الأحيان توجد سلوكيات تفوح منها رائحة الخيانة، وعلى الحكومات واجب التعامل مع الفساد، وكذلك الأمر بالنسبة للناس".
ماكرون-وترامب

قمة G7 تنهي خلاف فرنسا وأمريكا حول ضريبة التكنولوجيا

لم تكن قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا خالية من أي نجاحات على مستوى الخلافات الاقتصادية، والتي كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من الخلافات السياسية العميقة. وكانت الضرائب الفرنسية على الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة، إحدى أصعب الأزمات التي مرت بالأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها تأثيرها على الأجواء السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية.
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