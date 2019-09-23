قتل ألفي شخص بفرنسا.. دواء تخسيس في قفص الاتهام

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

دواء

تشهد فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة تاريخية في واحدة من كبرى فضائح الرعاية الصحية في تاريخ البلاد، بعد الكشف عن أن أحد أدوية إنقاص الوزن تسبب في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص، وإصابة آخرين بأمراض مزمنة. ومن المقرر أن تحاول هذه المحاكمة التي تتهم الشركة المنتجة للعقار بالقتل الخطأ والخداع، رفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة في فرنسا. وتواجه شركة "سيرفيه"، أحد أكبر وأقوى المختبرات الخاصة في فرنسا، تهما بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار منتشر على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن هيئة الرقابة على الأدوية الفرنسية تواجه هي الأخرى اتهامات بالتساهل وعدم التصرف لمنع وفيات وإصابات المرضى. وتم تسويق عقار "ميدياتور" لمرضى السكري الذين يعانون من زيادة الوزن، في كثير من الأحيان، وللنساء الصحيحات كمثبط للشهية إذا أردن خسارة بضعة أرطال. ويرى المحامون