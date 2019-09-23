الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

سرطان الثدي - صورة تعبيرية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).

ولفت مجاهد إلى أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات ترددا بـ418 ألفا و137 امرأة تم فحصهن، مضيفا أنه تم مد فترة المرحلة الأولى، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للسيدات للفحص، موضحا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي، تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات