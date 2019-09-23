نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

صورة أرشيفية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.

وكانت أسرة الطفل "أحمد. م. ك"، 8 سنوات، قد قدمت عدة شكاوى ضد معلمة الحصة الأخيرة، واتهموها بحرمان الطفل من دخول الحمام في أثناء الحصة رغم طلبه منها أكثر من مرة، حتى تغوط على نفسه واتسخت ملابسه، ما تسبب في إثارة سخرية زملائه منه ومعايرته بألفاظ سيئة. وأكد حكيم رضا، خال الطفل، لـ"التحرير" أن لجنة