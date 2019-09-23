وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - صورة أرشيفية

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت فؤاد، على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن ما يحدث حاليا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، يطلق عليه التكيف مع التغيرات المناخية.وأكدت أن مصر قدمت إعلانا سياسيا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التي سيتم توفير التمويل