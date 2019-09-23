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وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - صورة أرشيفية
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - صورة أرشيفية
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت فؤاد، على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن ما يحدث حاليا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، يطلق عليه التكيف مع التغيرات المناخية.وأكدت أن مصر قدمت إعلانا سياسيا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التي سيتم توفير التمويل
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تبول-لا-ارادى

نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
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الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل 146 ألفا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية).
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وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
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محافظ أسوان يضبط مخدرات في جولة تفقدية (صور)

في جولته التفقدية على الطريق الصحراوي الغربي، اكتشف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وجود كمية من المواد المخدرة داخل مبنى يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة وتأمين الأبراج الكهربائية بالطريق، وتم تحريز الكمية وإبلاغ مديرية أمن أسوان للتحقيق وسرعة ضبط المتهم. كما تم ضبط سيارة نقل تابعة لإحدى الجهات الحكومية، تستخدم كفنطاس لنقل مياه الصرف، بعد رصد تسرب المياه من المحبس الخلفى، ما تسبب في غرق طريق الخزان، وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة، وكلف المحافظ إدارة المرور بسحب رخصة السيارة.
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
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غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
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السيسي يطير إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، القاهرة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة،
السيسى وماكرون (2)

السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة السبع

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، بمدينة بياريتز الفرنسية. وألقى السيسي، كلمة على هامش قمة السبع، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.
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