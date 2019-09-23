إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

صورة أرشيفية

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.

وقال أحمد وزيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود داخل المدرسة، والذي كان بسبب ماس كهربائي، وتم إخلاء المدرسة من الطلاب والطالبات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدًا عدم وجود إصابات أو تلفيات بالمدرسة. ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء لسرعة السيطرة