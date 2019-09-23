جريمة

إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
وقال أحمد وزيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود داخل المدرسة، والذي كان بسبب ماس كهربائي، وتم إخلاء المدرسة من الطلاب والطالبات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدًا عدم وجود إصابات أو تلفيات بالمدرسة. ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء لسرعة السيطرة
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جواز-سفر

«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.
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قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
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مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
حريق- بورشة- أحذية (3)

9 سيارات للسيطرة على حريق بورشة أحذية فى الإسكندرية

نشب حريق هائل بمصنع أحذية كائن بشارع كنيسة الدبانة بمنطقة محطة الرمل، اليوم الإثنين، دون أنباء عن وقوع إصابات وامتد الحريق إلى باقي أجزاء العقار محل مصنع الأحذية، بينما هرولت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبدأت على الفور في التعامل وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى كنيسة ملاصقة وعقارات مجاورة. بدأت الواقعة بتلقى أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب الحريق المشار إليه فانتقلت على الفور سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق.
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نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
خطف

قبل الدخلة.. عروس تخطف عريسها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض واقعة خطف عريس ليلة الدخلة، بسبب تطليق الأخير زوجته قبل حفل الزفاف بساعات لشكه في سلوكها، ونجحت القوات في تحرير المختطف، بعدما أجبره الخاطفون على الزواج منها، وألقى القبض على «العروس»، و5 متهمين آخرين، اشتركوا في الواقعة وتبين ارتكابهم الواقعة بغرض الانتقام لسمعة الفتاة والتشهير بها من قبل زوجها السابق. ورد بلاغ لمركز نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من «ه.ع.م»، 52 سنة، ربة منزل، بقيام مجهولين باختطاف ابنها «ر.ج. ا»، 20 سنة، حال عودته وبصحبته خطيبته أثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.
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