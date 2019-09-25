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استغلي الموسم.. الفاصوليا الخضراء مفيدة وشهية

الفاصوليا لها أنواع عديدة، فمنها البيضاء والحمراء، والخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل سي وبي؛ لذلك فهي مهمة لتقوية المناعة ووقاية الجسم من الأمراض
تحرير:آية أشرف ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
فاصوليا خضراء
فاصوليا خضراء
الخضراوات من أهم الأصناف التي يجب الاعتماد عليها في أي نظام غذائي صحي نتبعه، فالخضراوات مفيدة لنضارة البشرة لأنها تحتوي على الكثير من المياه المفيدة لترطيب البشرة الجافة، كما تساهم في علاج تساقط الشعر وتعمل على تغذيته؛ فعلى سبيل المثال، الفاصوليا الخضراء من الخضراوات التي بدأ موسمها هذه الأيام، ولا يعرف الكثيرون منا شيئا عن فوائدها، خاصة أنها غنية بالألياف وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكنك تقديم الفاصوليا بأكثر من طريقة، منها باللحمة أو الفراخ أو وضعها مع الخضراوات لعمل شُربة الخضراوات الشهية.
الفاصوليا الخضراء باللحمة المكونات فاصوليا خضراء مرقة لحمة طماطم  بصل مفروم ثوم مفروم سمنة بهارات مشكّلة ملح وفلفل أسود طريقة التحضير: - في وعاء ضعي البصل المفروم والسمنة، وقلبي حتى تشوحي البصل ويتحول لونه للذهبي. - أضيفي اللحمة المسلوقة والفلفل الأسود، وشوحي اللحمة حتى يتحول لونها للبني، ثم
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