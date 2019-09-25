استغلي الموسم.. الفاصوليا الخضراء مفيدة وشهية

الفاصوليا لها أنواع عديدة، فمنها البيضاء والحمراء، والخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل سي وبي؛ لذلك فهي مهمة لتقوية المناعة ووقاية الجسم من الأمراض
الخضراوات من أهم الأصناف التي يجب الاعتماد عليها في أي نظام غذائي صحي نتبعه، فالخضراوات مفيدة لنضارة البشرة لأنها تحتوي على الكثير من المياه المفيدة لترطيب البشرة الجافة، كما تساهم في علاج تساقط الشعر وتعمل على تغذيته؛ فعلى سبيل المثال، الفاصوليا الخضراء من الخضراوات التي بدأ موسمها هذه الأيام، ولا يعرف الكثيرون منا شيئا عن فوائدها، خاصة أنها غنية بالألياف وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكنك تقديم الفاصوليا بأكثر من طريقة، منها باللحمة أو الفراخ أو وضعها مع الخضراوات لعمل شُربة الخضراوات الشهية.
الفاصوليا الخضراء باللحمة
المكونات
فاصوليا خضراء
مرقة لحمة
طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
سمنة
بهارات مشكّلة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي البصل المفروم والسمنة، وقلبي حتى تشوحي البصل ويتحول لونه للذهبي.
- أضيفي اللحمة المسلوقة والفلفل الأسود، وشوحي اللحمة حتى يتحول لونها للبني، ثم
الفاصوليا الخضراء باللحمة
المكونات
فاصوليا خضراء
مرقة لحمة
طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
سمنة
بهارات مشكّلة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي البصل المفروم والسمنة، وقلبي حتى تشوحي البصل ويتحول لونه للذهبي.
- أضيفي اللحمة المسلوقة والفلفل الأسود، وشوحي اللحمة حتى يتحول لونها للبني، ثم أضيفي الثوم واستمري في تقليب كل المكونات.
- ضعي الطماطم المضروبة في الخلاط والملح والتوابل المفضلة لكِ.
- اغسلي الفاصوليا جيدًا وقطعيها حسب الحجم المفضل لك، ثم ضعيها على اللحمة.
- زودي الشربة للفاصوليا، وقلبي جيدًا، ثم اتركيها على نار هادئة حتى التأكد من تسويتها، غالبا تحتاج من 10 لـ15 دقيقة.
- قدمي الفاصوليا لأطفالك للاستفادة منها، بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء.
سلطة الفاصوليا الخضراء
المكونات
فاصوليا خضراء
فاصوليا بيضاء أو حمراء
بصل شرائح
فلفل أحمر وأصفر شرائح
خل
سكر
عصير ليمون
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- انقعي شرائح البصل في ماء مغلي واتركيه 10 دقائق.
- في وعاء ضعي البصل والسكر والخل، واتركي الخليط في الثلاجة.
- اسلقي الفاصوليا البيضاء والحمراء واغسلي الخضراء وقطعيها أجزاء صغيرة، ثم ضعيها في ماء مغلي.
- جهزي طبق التقديم وضعي الفاصوليا الخضراء والبيضاء والفلفل الألوان والليمون والملح والفلفل الأسود والخل والسكر.
- قلبي كل المكونات جيدًا ثم ضعي السلطة في الثلاجة من ساعتين لـ5 ساعات.
- قبل وضعها على السفرة ضعي شرائح البصل المنقوعة في الماء.
فاصوليا خضراء سوتيه
المكونات
فاصوليا خضراء
زبدة
ملح وفلفل أسود
بصل
بقدونس مفروم
طريقة التحضير:
- في طاسة تيفال ذوبي الزبدة وأضيفي الفاصوليا إليها.
- ضعي شرائح البصل والملح والفلفل الأسود والروزماري.
- اتركي الفاصوليا على النار حتى التأكد من تسويتها.
- رشي البقدونس وقدمي الفاصوليا.
شُربة الليمون والفاصوليا الخضراء
المكونات
فاصوليا خضراء
بصل مفروم
2 كوب لبن
كوب كرفس مفروم
نشا
مرقة دجاج
جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في طاسة تيفال ذوبي الزبدة، ثم أضيفي البصل المفروم والكرفس المقطع أجزاء صغيرة وقلبيه جيدًا.
- في كوب ماء ذوبي النشا، ثم أضيفيها إلى مكعب مرقة للبصل.
- أضيفي الفاصوليا للخليط، وغطي الوعاء واتركي المكونات على نار هادئة 5 دقائق.
- زودي الحليب لخليط الفاصوليا والملح والفلفل الأسود، واتركي كل المكونات حتى الغليان.
- عند تقديم الفاصوليا ضعي بشر الليمون على الوجه، وقدمي الشربة مع الخبز المحمص.
طاجن فاصوليا باللحمة
المكونات
فاصوليا خضراء
بصل وثوم مطحون
عصير طماطم
ملح وفلفل أسود
كزبرة ناشفة
بابريكا
لحمة
سمنة
طريقة التحضير:
- اسلقي اللحمة بوضعها في وعاء به ماء مع إضافة كل التوابل المفضلة لديكِ لها.
- في وعاء ضعي السمنة والثوم والبصل، واتركي المكونات حتى يتحول لونها للذهبي.
- أضيفي التوابل إلى الثوم والبصل، ثم ضعي اللحمة المسلوقة بعد تصفيتها جيدًا من الشربة.
- شوحي اللحمة مع البصل والثوم، ويمكنك إضافة كوب شربة.
- ضعي عصير الطماطم واتركي الفاصوليا على نار هادئة حتى التأكد من تسويتها.