تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

تشافي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".

وأضاف تشافي: "بالطبع إذا كان بمقدوري الاختيار، سأختار فريقا كبيرًا من مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو أرسنال أو توتنهام". وتابع: "بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل في العالم، وأنا لا أزال مبتدئا، لا مجال للمقارنة بيني وبينه، أنا أحب كرة جوارديولا. الآن بدأت عملي مدربا، وأرى الخطط المختلفة". وواصل:

وأضاف تشافي: "بالطبع إذا كان بمقدوري الاختيار، سأختار فريقا كبيرًا من مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو أرسنال أو توتنهام".



وتابع: "بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل في العالم، وأنا لا أزال مبتدئا، لا مجال للمقارنة بيني وبينه، أنا أحب كرة جوارديولا. الآن بدأت عملي مدربا، وأرى الخطط المختلفة".



وواصل: "يمكن الفوز بمباراة بطرق مختلفة، وأنا أحب طريقة مانشستر سيتي وبالأخص طريقة جوارديولا، أتابع الدوري الإنجليزي كثيرًا وأحبه".



واستكمل: "جوارديولا يمثل مرجعية بالنسبة لي كلاعب لوجوده في نفس مركزي، وكمدرب بعدما تدربت تحت قيادته 4 سنوات، هو باهر ويتمتع بالشغف، واستمتعت كثيرًا بوقتي معه".