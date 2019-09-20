هواوي تتحدى.. طرحت هواتف Mate 30 المبتكرة بنظام جديد

هاتف مميز ذو تصميم مستقبلي رائع مع هالة حلقية، يعتمد على المعالج الرائد كيرين 990 للجيل الخامس ونظام كاميرا رباعية مذهل يتضمن كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

كما توقعت "التحرير"، هواوي أثبتت بشكل جديد قدرتها على تحدي قرارات الإدارة الأمريكية التي وضعت هواوي في مأزق على مدار الشهور الماضية بعد حظر تعاون الشركات الأمريكية معها، إلا أن هواوي وقطاع الموبايل تحديدًا أثبت قدرته على إيجاد البدائل التي كان يعمل عليها منذ سنوات، وبعدما أوقفت شركة جوجل دعمها لهواتف سلسلة هواوي الأحدث Mate 30 قررت شركة هواوي أن تعتمد على نظام تشغيل -مفتوح المصدر- بديلا عن نظام أندرويد المتكامل، وهو الأمر الذي يضعها في تحدّ لقدرتها على إصدار هواتف جديدة بدون خدمات شركة جوجل وإلى أي مدى يمكن لعملاء هواوي تقبل ذلك.

أطلقت هواوي سلسلة هواتفها الذكية الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونيخ في ألمانيا، وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال المحمولة، إضافة إلى كونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم، وترتقي

أطلقت هواوي سلسلة هواتفها الذكية الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونيخ في ألمانيا، وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال المحمولة، إضافة إلى كونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم، وترتقي هواوي من خلال هذه السلسلة الجديدة إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية وهندسة تصميم المكونات والبرمجيات.

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استندت هواوي إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 32 عاما في عالم التصميم والابتكار لمنتجات الاتصالات النقالة لتجعل الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 30 فريدا في تصميمه الخارجي وأدائه القوي ومزاياه، واستلهمت تصميم السلسلة كاملة من مفاهيم جمال البساطة لتجسد نموذجا مثاليا للانسجام بين التصميم الأنيق والابتكارات التقنية.

وتمتاز سلسلة هواوي الجديدة بشاشة متفوقة OLED HUAWEI Horizon Display من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة ماتعة، بينما يعد معالج Kirin 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) هو أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن أنها مصنعة بتقنية تصنيع من رتبة 7 نانومتر+ مع الأشعة فوق البنفسجية، لتصل بذلك إلى مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الطاقة وقوة الأداء.



وتشمل الكاميرا الرباعية كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيسيتين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة، فضلا عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحنا فائق السرعة من هواوي HUAWEI Super Charge ونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.

أساليب مبتكرة



تتضمن سلسلة HUAWEI Mate 30 مجموعة من المزايا الجديدة التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر جاذبية وسهولة وسلاسة، وتشمل:

- يمتاز نظام التشغيل EMUI 10 بواجهة ذات تنسيق مستوحى من أسلوب تنسيق المجلات الحديثة، وهو يبقي الشاشة في حالة إظهار دائم لبعض المعلومات المفيدة، مع تغيير ألوانها في خلال اليوم.



- الوضع القاتم للشاشة Dark Mode يجعل إضاءة الشاشة هادئة ومريحة للعين في ساعات الليل.



- يتيح التفاعل المبتكر عبر لمس الجانب Intuitive Side-touch Interaction ضبط الأزرار الافتراضية للتحكم في الصوت والألعاب والكاميرا، بالإضافة إلى أنه يفيد جدا في اختيار ضبط تلك الأزرار الافتراضية من الجانب الأيمن أو الأيسر بما يساعد مستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى في اختيار الجانب المناسب لهم.



- التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI gesture control للتفاعل عبر الشاشة دون لمسها، فالدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والعرض الخصوصي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين تجربة الاستخدام.



- HiCar نظام ذكي متقدم للاتصال بسلاسة مع نظام الترفيه والمعلومات يوفر طريقة تنقل ذكية في السيارة.



- عرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration، يتيح للمستخدم عرض المعلومات ونقل البيانات بين عدة أجهزة والتحكم فيها.



- فتح قفل الهواتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد HUAWEI 3D Face Unlock وخاصية قراءة بصمة الإصبع في الشاشة In-screen Fingerprint وهي مزايا متقدمة لحماية البيانات والخصوصية (متوفرة فقط في جهاز HUAWEI Mate 30 Pro).

أطلقت هواوي أيضا مجموعتها المنتظرة من الأجهزة القابلة للارتداء HUAWEI WATCH GT 2 وتتضمن معالج كيرين المدعم بالذكاء الاصطناعي Kirin AI الذي طورته هواوي.

وتمتاز HUAWEI WATCH GT 2 ببطارية رائدة ذات عمر طويل، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من المزايا والوظائف الجديدة تشمل 15 وضعا رياضيا و10 أوضاع خاصة بالتدريب والجري بالأخص، ومشغل موسيقى متقدما وقدرة على إجراء مكالمات صوتية عبر بلوتوث، ويضاف إلى ذلك أن HUAWEI WATCH GT 2 تتمتع بوظائف صحية جديدة تتيح للمستخدم مراقبة معدل ضربات قلب المستخدم وعدد ساعات نومه وغير ذلك من المؤشرات الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هواوي عن توفر سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 3 للاتصال اللا سلكي الحقيقي عبر البلوتوث، والتي حصلت على 11 جائزة من وسائل الإعلام لكونها "أفضل ما في إيفا" خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأخير إيفا 2019. وسيتوفر الإصداران باللونين الأبيض والأسود لسماعات FreeBuds 3 في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وروسيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية بدءًا من نوفمبر 2019.





الألوان

سيتوفر الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro بشاشة 6.53 بوصة والهاتف HUAWEI Mate 30 بشاشة 6.62 بوصة بعدد من الألوان والخامات التي تناسب مختلف أذواق المستخدمين Emerald Green ،Space Silver ،Cosmic Purple ،Black بينما يتوفر اللونان Forest Green وOrange بخامة من الجلد المصنوع من النباتات.