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هواوي تتحدى.. طرحت هواتف Mate 30 المبتكرة بنظام جديد

هاتف مميز ذو تصميم مستقبلي رائع مع هالة حلقية، يعتمد على المعالج الرائد كيرين 990 للجيل الخامس ونظام كاميرا رباعية مذهل يتضمن كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
هاتف هواوي Mate 30
هاتف هواوي Mate 30
كما توقعت "التحرير"، هواوي أثبتت بشكل جديد قدرتها على تحدي قرارات الإدارة الأمريكية التي وضعت هواوي في مأزق على مدار الشهور الماضية بعد حظر تعاون الشركات الأمريكية معها، إلا أن هواوي وقطاع الموبايل تحديدًا أثبت قدرته على إيجاد البدائل التي كان يعمل عليها منذ سنوات، وبعدما أوقفت شركة جوجل دعمها لهواتف سلسلة هواوي الأحدث Mate 30 قررت شركة هواوي أن تعتمد على نظام تشغيل -مفتوح المصدر- بديلا عن نظام أندرويد المتكامل، وهو الأمر الذي يضعها في تحدّ لقدرتها على إصدار هواتف جديدة بدون خدمات شركة جوجل وإلى أي مدى يمكن لعملاء هواوي تقبل ذلك.
أطلقت هواوي سلسلة هواتفها الذكية الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونيخ في ألمانيا، وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال المحمولة، إضافة إلى كونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم، وترتقي
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تتوج بجائزة اسرع العلامات التجارية نمواً في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019‎ (3)

realme Egypt الأسرع نموا في قمة التجارة الإلكترونية

توجت شركة realme Egypt بجائزة أسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل إستراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمى والشمول المالي، وجاءت realme على قمة الشركات الناشئة، كأسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية، وهي شركة حديثة العهد في مصر، إذ إن انطلاقها جاء مع بداية عام 2019، ولكنها حققت نجاحا باهرا، وأثبتت للجميع أنها شركة جديرة بثقة المستخدم.
هواوي- تطلق-أول- سماعة -لاسلكية (1)

هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1

أطلقت هواوي FreeBuds 3 أول سماعات أذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS، تدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكيًّا عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات، تتميز سماعات هواوي برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تمامًا.
لينوفو legino (2)

لينوفو تطلق أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصر

أقامت لينوفو مصر مؤتمرًا صحفيًّا؛ احتفالا بإطلاق أحدث خطوطها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصممة خصيصًا لمحبي الألعاب التنافسية، وقال المدير العام لشركة لينوفو مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي اليوم إن محبي الألعاب يتفردون عن سائر مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بالمنطقة، فدائما ما تقع اختياراتهم المتأنية على أجهزة تلبي احتياجاتهم. وقالت علا الديب –مدير مكتب لينوفو مصر: "يمتاز السوق المصري بتنافسيته العالية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمستهلك المصري مستهلك واع ومنفتح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية.
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ترامب-هواوي (1)

هواوي تسقط دعوى قضائية ضد أمريكا بعد تصالح الطرفين

أسقطت شركة Huawei Technologies USA Inc فرع هواوي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية في 9 سبتمبر ضد وزارة التجارة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، التي رفعتها في يونيو على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية الخاصة بهواوي، والتي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبَل المسؤولين الأمريكيين في سبتمبر 2017، وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت هواوي إسقاط القضية بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية المعدات، وهو ما تعدّه هواوي بمنزلة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفيا.
هواوي -تطلق -اصدار جديد (2)

بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10. وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.
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هل يكون هواوي Mtae 30 أول هاتف يعمل بنظام هارموني؟

لا يخفى على أحد حجم الأزمة الكبيرة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركة هواوي الصينية، وذلك بعدما أعلن دخولها قائمة الشركات المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه امتناع شركة جوجل الأمريكية عن إمداد هواوي بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بجوجل، ورغم أن جوجل أعلنت مد المهلة 3 أشهر أخرى لشركة هواوي، لكن ذلك لا ينطبق على سلسلة هواتف هواوي المقرر إطلاقها قريبا Mate 30، حيث لن تحصل السلسلة على نظام تشغيل أندرويد وهو ما يضع هواوي أمام مأزق كبير في ظل أيام قليلة تفصل الشركة عن إطلاقه رسميًّا.
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هل تصمد «هواوي» في مواجهة «ترامب» وقراراته؟

إلى من يعتقدون أن الأزمة بين شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتلخص في وصول تحديثات أندرويد إلى هواتف هواوي الذكية، عليهم إعادة التفكير والنظر بشكل أوسع على الخلاف وأبعاده المتشعبة، حيث إن هواوي لا يشغلها كثيرا وصول تحديثات أندوريد بقدر ما يشغلها وجودها في قائمة الحظر التي وضعتها أمريكا، وهو الأمر الذي يعطل كثيرا من صناعة الشركة، كما يحظرها في تركيب شبكات الجيل الخامس في أمريكا، وهو حجم أعمال كبير بالنسبة لهواوي لا تريد أن تفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان سيتبع أمريكا بعض الدول الأوربية في نفس الموقف.
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