فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

فايلر

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.

ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر،

ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، في أول ظهور محلي له.



في المقابل يدخل فريق سموحة تحت قيادة حسام حسن، المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري الممتاز أمام حامل اللقب الذي يسعى إلى ضربة بداية مميزة تسهل عليه الأمور في المسابقة في ما بعد.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة سموحة والأهلي، والذى يتكون من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا.

