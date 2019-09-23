رياضة

فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
فايلر
فايلر
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.
ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر،
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تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بينما يدخل سموحة المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة في مستهل مشواره بالدوري، وتعددت مواجهة الفريقين في الدوري منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة، موسم 2010-2011، إلى 18 مواجهة.
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الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الدوري أمام سموحة

يفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020)، مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
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الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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