جريمة

«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
جواز سفر
جواز سفر
رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.
واتهم مقدمو البلاغ المشكو في حقه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 240 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه منحهم تأشيرات وعقود عمل مزورة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب
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إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
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قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
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السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
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مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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السر في الشنطة.. قصة سقوط عصابة تسفير الشباب للخارج

الثراء السريع -أو الفاحش كما يطلق عليه البعض- له طرق عدة غالبيتها غير مشروعة بالمخالفة للقانون، لطالما ارتبط ذلك الحلم بعالم الإجرام بغض الطرف عن الطريقة، ذلك ما أقدم عليه 10 أشخاص بينهم اثنان يحملان جنيسة دولة عربية، ويقيم أحدهما في دولة أجنبية، ورغم اختلاف الثقافات جمعتهم "المصلحة" وحلم مشبوه، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تسهيل سفر راغبي العمل بالدول العربية والأجنبية خاصة الشباب بموجب تأشيرات سفر "مزورة" أو الهروب عبر الشواطئ في اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.
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قصة عصابة الأفارقة وحيلة الـ7 ملايين دولار للنصب

يوما تلو الآخر تزداد معدلات ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني جنبا إلى جنب مع تقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق إلى كبار مساعديه ومديري الأمن بمختلف المحافظات بالتصدي بكل حزم لنشاط التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، ولعل آخرها ما تعرض له أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص بينهم سيدة، نصبوا شباكهم عليه.
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مصرع «الحرز».. نهاية بلطجي المنوفية في وادي النطرون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من قتل "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن في أثناء اختبائه بأحد المزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.
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حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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