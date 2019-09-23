«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

جواز سفر

رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.

واتهم مقدمو البلاغ المشكو في حقه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 240 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه منحهم تأشيرات وعقود عمل مزورة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب

واتهم مقدمو البلاغ المشكو في حقه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 240 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه منحهم تأشيرات وعقود عمل مزورة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية للعمل بها، وتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج.



وبالاستعلام من الجهات المعنية بالبحيرة أفادت عدم صدور أى تراخيص لتلك الشركة لمزاولة هذا النشاط، وأمكن ضبطه بمقر الشركة وعثر على 30 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، و4 أختام أكلاشيه باسم الشركة مدون بها ترخيص "مزور"، ومجموعة من عقود العمل المنسوبة إلى دول عربية وتأشيرات (مزورة).







