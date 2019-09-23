تونس.. رفض الطعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات

تحرير:وكالات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

انتخابات تونس

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، رفض الطعون الـ6 المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأوضحت المحكمة أنها رفضت 3 طعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من حيث الشكل و3 طعون من حيث المضمون. وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد الماضي، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب. يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إنها "هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4 آلاف و567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكاتب بالخارج". وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي الذي لم يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية في الدورتين الأولى والثانية بلغ 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا. كانت الجهات القضائية المختصة