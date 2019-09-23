جريمة

المرور تضبط 504 آلاف مخالفة و732 سائقا مسطولا في يوم

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
حملة مرورية
حملة مرورية
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 504 آلاف و132 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 54 ألفا و646 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 632 مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و3446 مخالفة موقف عشوائي، وحجز 3903 دراجات نارية و1049 سيارة بدون لوحات معدنية (أمامية أو خلفية). من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

«عيب تعاكس جارتك».. كواليس حرب شوارع في أرض اللواء

العاشرة مساء أمس الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وسط محافظة الجيزة، حركة المارة طبيعية بجانب السيارات، الأمور تسير على ما يرام حتى تنامى صوت طلقات خرطوش تبدد معه كل شيء، كر وفر، صراخ وعويل وتراشق بزجاجات المياه الغازية خلف وراءه 3 مصابين برش خرطوش وسحجات وكدمات بالجسم، ليقضي قاطنو شارع المزرعة نحو 60 دقيقة من الرعب والقلق حتى وصلت قوات الشرطة بعد إبلاغ الأهالي للنجدة، للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وإعادة الهدوء مرة أخرة.
جواز-سفر

«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
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قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
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اشارة-مرور (2)

تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارات الجيزة» تلتقط 110 مخالفات خلال 24 ساعة

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 379 مخالفة مرورية متنوعة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تتصدى لـ19 موقفا عشوائيا بمحيط الكباري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، جهودهم في رحلة البحث عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 273 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.
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«رادارات الجيزة» تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 330 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.
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