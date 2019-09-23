المرور تضبط 504 آلاف مخالفة و732 سائقا مسطولا في يوم

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 504 آلاف و132 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 54 ألفا و646 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 632 مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و3446 مخالفة موقف عشوائي، وحجز 3903 دراجات نارية و1049 سيارة بدون لوحات معدنية (أمامية أو خلفية). من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 504 آلاف و132 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 54 ألفا و646 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 632 مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و3446 مخالفة موقف عشوائي، وحجز 3903 دراجات نارية و1049 سيارة بدون لوحات معدنية (أمامية أو خلفية).



من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة، لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة، من أجل متابعة حالة الطرق وحركة سير السيارات.



