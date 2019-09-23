بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

المنتخب الوطني

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وعقد البدري اجتماعًا، أمس الأحد، مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل. ويقود حسام البدري منتخب مصر لأول مرة في التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، حيث طلب المدير

وعقد البدري اجتماعًا، أمس الأحد، مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.



ويقود حسام البدري منتخب مصر لأول مرة في التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، حيث طلب المدير الفني للفراعنة من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر الذى يقام فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل.



ووعد مسؤولو اتحاد الكرة، حسام البدرى ببدء التفاوض فورا مع أكثر من منتخب إفريقي في ظل ضيق الوقت، بينما تسبب تأخر اتحاد الكرة فى إعلان المدير الفنى إلغاء العرض المقدم من إحدى شركات التسويق لمواجهة البرازيل وديا في الإمارات.



