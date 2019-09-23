البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

البورصة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقدية نحو 8.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 694.110 جنيه مقابل 702.302 مليار جنيه إغلاق أمس الأحد.وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 499.9 نقطة، وكذا مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 1334.6 نقطة.سجلت قيمة تداول الجلسة للأسهم داخل