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البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
البورصة
البورصة
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقدية نحو 8.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 694.110 جنيه مقابل 702.302 مليار جنيه إغلاق أمس الأحد.وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 499.9 نقطة، وكذا مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 1334.6 نقطة.سجلت قيمة تداول الجلسة للأسهم داخل
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اورنچ-مصر-تطلق-حملة-لمساندة-وتشجيع-أطفال-مستشفى 57357

أورنج تطلق حملة لمساندة وتشجيع أطفال مستشفى 57357

أطلقت "أورنج مصر" أسرع شبكة في مصر، حملة بين موظفيها لدعم ومساندة الأطفال في مستشفى سرطان الأطفال 57357 في إطار مبادراتها المتنوعة لتنمية المجتمع ودعم كل قطاعاته، وفي ظل إيمانها بأهمية المسؤولية المجتمعية لتوفير الدعم النفسي للأطفال. وقام مجموعة من موظفي الشركة بزيارة المستشفى ومشاركة الأطفال في بعض الأنشطة المختلفة، وتوزيع الحقائب ومستلزمات الدراسة عليهم لتشجيعهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. وشملت الحملة ارتداء موظفي أورنج مصر اللون البرتقالي الذي يرمز إلى دعم مرضى سرطان الدم هذا العام، والذي تتم التوعية به في شهر سبتمبر من كل عام.
وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
البنك-المركزي

اتش سي تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1% الشهر الجاري

أكدت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14,1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة اقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري. وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020.
فرع-شركة-اورنج (2)

أورنچ مصر تطلق يوما مفتوحا للتوظيف.. وتعلن عن 250 فرصة عمل

أعلنت "أورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية، يوم السبت المقبل، ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من 250 فرصة عمل في مختلف التخصصات، على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة. ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت "أورنچ مصر" عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية على الإنترنت. وتوفر "أورنچ مصر" لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل.
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خسائر-البورصة

البورصة تخسر 36 مليار جنيه في بداية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة.
بورصة (2)

وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند 14835.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.05% مسجلا 553.3 نقطة. سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2246.2 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجّل ارتفاعا بنحو 2.4% مغلقًا عند 18063 نقطة، سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعا بنحو 0.82% مغلقا الفترة عند 1455 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 759.3 مليار جنيه.
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